La causa por la muerte de Diego Maradona tendrá un segundo juicio tras el rechazo de todas las apelaciones

La Justicia rechazó todos los recursos presentados por los acusados en la causa por la muerte de Diego Maradona y dejó así despejado el camino para el inicio de un segundo juicio, previsto para mediados de marzo del año próximo.
Los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro declararon “inadmisibles” los planteos formulados por el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón y Nancy Forlini, integrante de la empresa de medicina prepaga involucrada en el caso. En tanto, consideraron “abstractos” los recursos presentados por el enfermero Carlos Díaz y su superior, Mariano Perroni.
Todos los imputados, acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual, habían solicitado ser juzgados mediante un juicio por jurados, modalidad que sí se aplicará en el proceso que afrontará la enfermera Dahiana Madrid.
En marzo comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona
De este modo, y según publicó la agencia Noticias Argentinas, el segundo juicio comenzaría el 17 de marzo de 2026, tal como lo había dispuesto el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.
El primer debate oral fue anulado tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, quien fue destituida luego de comprobarse que autorizó el ingreso de personas no habilitadas para filmar distintas instancias del juicio por la muerte del exfutbolista.
Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio secundario a un edema agudo de pulmón, provocado por una insuficiencia cardíaca crónica, según determinó la autopsia oficial. No obstante, la investigación judicial sostiene la hipótesis de una presunta negligencia médica.
Fuente: Noticias Argentinas