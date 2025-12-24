La causa por la muerte de Diego Maradona tendrá un segundo juicio tras el rechazo de todas las apelaciones

Los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro declararon “inadmisibles” los planteos formulados por el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón y Nancy Forlini, integrante de la empresa de medicina prepaga involucrada en el caso. En tanto, consideraron “abstractos” los recursos presentados por el enfermero Carlos Díaz y su superior, Mariano Perroni.

Todos los imputados, acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual, habían solicitado ser juzgados mediante un juicio por jurados, modalidad que sí se aplicará en el proceso que afrontará la enfermera Dahiana Madrid.