La planta aromática que huele a Navidad y es perfecta para decorar tu hogar estas fiestas

Llega diciembre y las familias decoran con el tradicional pino de Navidad, luces coloridas, guirnaldas, regalos y demás. Muchos hogares agregan plantas típicas para añadir un toque único y festivo, por eso en este artículo exploramos cuál es la planta que huele a Navidad y es ideal para decorar la mesa.
El muérdago o Viscum album es una planta parásita que da unas bayas muy decorativas. Las especies más comunes incluyen el muérdago europeo (Viscum album) con bayas blancas, popular en Navidad, y el muérdago americano (Phoradendron leucarpum/serotinum) de bayas rojas, común en Norteamérica. La variante regional incluye el muérdago criollo en Sudamérica.
La tradición del muérdago
Esta planta se cuelga en puertas o centros de mesa como amuleto de protección en la Navidad europea, ya que se cree que trae armonía, fertilidad y suerte para el hogar. Por otro lado, existe la tradición del beso bajo el muérdago, un ritual típico que sostiene que besarse bajo esta planta en Navidad fortalece la relación de pareja.
Estas costumbres también se han instalado en países de Sudamérica. Aunque no son tradiciones autóctonas, se han incorporado a la decoración navideña, especialmente en centros comerciales y hogares que quieren atraer amor y prosperidad.
Agrega esta planta a tu decoración Navideña
Si quieres integrar esta planta en la decoración navideña de tu hogar, tienes que colocar una rama o la maceta en un sitio alto, preferentemente sobre el marco de una puerta. Durante Nochebuena, como ya mencionamos, si una persona recibe el beso, entonces encontrará el amor. Si ya lo tiene, éste se afianzará mucho más, y si es una pareja la que se besa, se le concederá suerte.
Para integrarlo en el marco de la puerta puedes utilizar cintas o ganchos. Sino, puedes poner el muérdago sobre la mesa, chimenea, o incluso en el techo para crear ambiente navideño y atraer buenos augurios donde se reúne la familia.
Cabe destacar que esta planta no tiene un perfume natural fuerte, pero tiene una fragancia fresca y herbal que evoca a un bosque con notas maderosas y húmedas. Al colocar una rama de muérdago en la decoración de la mesa navideña, los invitados sentirán un aroma único y fresco.