La planta aromática que huele a Navidad y es perfecta para decorar tu hogar estas fiestas

muerdago blanco Muérdago europeo tiene bayas blancas.

Estas costumbres también se han instalado en países de Sudamérica. Aunque no son tradiciones autóctonas, se han incorporado a la decoración navideña, especialmente en centros comerciales y hogares que quieren atraer amor y prosperidad.

Agrega esta planta a tu decoración Navideña

Si quieres integrar esta planta en la decoración navideña de tu hogar, tienes que colocar una rama o la maceta en un sitio alto, preferentemente sobre el marco de una puerta. Durante Nochebuena, como ya mencionamos, si una persona recibe el beso, entonces encontrará el amor. Si ya lo tiene, éste se afianzará mucho más, y si es una pareja la que se besa, se le concederá suerte.

muerdago El muérdago norteamericano tiene bayas rojas brillantes.

Para integrarlo en el marco de la puerta puedes utilizar cintas o ganchos. Sino, puedes poner el muérdago sobre la mesa, chimenea, o incluso en el techo para crear ambiente navideño y atraer buenos augurios donde se reúne la familia.

Cabe destacar que esta planta no tiene un perfume natural fuerte, pero tiene una fragancia fresca y herbal que evoca a un bosque con notas maderosas y húmedas. Al colocar una rama de muérdago en la decoración de la mesa navideña, los invitados sentirán un aroma único y fresco.