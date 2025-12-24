Marcelo Colombo analizó la relación de la Iglesia y el gobierno de Milei en la víspera de Navidad

"Pero entendemos que el presidente está con muchas actividades, entre las sesiones extraordinarias en el Congreso y los viajes que implica el Mercosur", justificó el referente eclesiástico, restando importancia a las versiones de un distanciamiento.

La Iglesia frente a la situación social

No obstante, la preocupación de la Iglesia por el tejido social es profunda. El obispo advirtió sobre el crecimiento de la pobreza y el impacto del narcotráfico en las poblaciones más vulnerables. Su perspectiva, claro, se contrapone a las versiones oficialistas.

Con un tono crítico hacia el retiro de ciertas políticas, el sacerdote afirmó: "Sin la presencia del Estado hay muchas instituciones que se vienen para abajo". Para Marcelo Colombo, la falta de acompañamiento estatal permite que el narcotráfico gane terreno generando dependencia.

javier milei con coro polifonico evangelico Milei sí se reunió recientemente con los evangélicos, que en otras experiencias de derecha -como la de Bolsonaro en Brasil- han sido una pieza clave del armado político. En la foto, junto al pastor Christian Hooft. Noticias Argentinas

Finalmente, el referente de la Iglesia lamentó que el gobierno nacional y el Poder Legislativo no lograran avanzar en normativas clave para la protección de la juventud. "Nos llevamos la frustración de que no se haya podido aprobar esa ley contra la ludopatía infanto-juvenil, que hubiera sido un gesto hacia la sociedad", subrayó, vinculando estas problemáticas con la corrupción y el abuso económico sobre los más necesitados.