Inicio Política Alfredo Cornejo
Expectativas

Cornejo celebró que en Mendoza ya hay empresas mineras que exploran, perforan y estudian proyectos

El gobernador Alfredo Cornejo ratificó que la minería es la que genera las mejores perspectivas para el desarrollo económico de Mendoza

Por UNO
Alfredo Cornejo destacó especialmente el proyecto San Jorge y sus plazos para comenzar con el desarrollo.

Alfredo Cornejo destacó especialmente el proyecto San Jorge y sus plazos para comenzar con el desarrollo.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, el gobernador Alfredo Cornejo destacó este martes las buenas posibilidades de crecimiento y desarrollo para la provincia a partir de la minería. "Es un eje estratégico", dijo el mandatario y celebró que en la provincia ya hay empresas internacionales que están explorando, perforando y estudiando proyectos.

Alfredo Cornejo aludió además a las movilizaciones antimineras e indicó que "los manifestantes tienen el derecho de protestar y movilizarse siempre que no cometan actos vandalismo, agresiones o afecten la circulación de los demás".

alfredo cornejo1
Alfredo Cornejo volvió a destacar el potencial que para Mendoza significa la minería.

Alfredo Cornejo volvió a destacar el potencial que para Mendoza significa la minería.

Alfredo Cornejo y las expectativas por la minería

De los proyectos mineros, Alfredo Cornejo celebró que "ya existen iniciativas en marcha vinculadas al cobre y al potasio".

Hay empresas internacionales explorando, perforando y estudiando proyectos, y el proyecto San Jorge tiene plazos concretos para comenzar su desarrollo. Estamos hablando del primer proyecto de cobre de la Argentina, en un contexto de enorme demanda mundial Hay empresas internacionales explorando, perforando y estudiando proyectos, y el proyecto San Jorge tiene plazos concretos para comenzar su desarrollo. Estamos hablando del primer proyecto de cobre de la Argentina, en un contexto de enorme demanda mundial

Al referirse al escenario económico, Cornejo explicó la expectativas de crecimiento a partir de 2026: “Aspiramos a que sea un año mejor que 2025. Si continúa bajando la tasa de interés y aparece el crédito, la economía puede empezar a crecer”. Además, indicó que valoró la paciencia de la ciudadanía frente al contexto económico general.

El gobernador aseguró: “Estamos trabajando para que sectores con mejores niveles salariales vuelvan a traccionar la economía, como el petróleo y la minería".

Aspiramos a que sea un año mejor que 2025. Si continúa bajando la tasa de interés y aparece el crédito, la economía puede empezar a crecer. Por eso valoro la paciencia de la ciudadanía frente al contexto económico general Aspiramos a que sea un año mejor que 2025. Si continúa bajando la tasa de interés y aparece el crédito, la economía puede empezar a crecer. Por eso valoro la paciencia de la ciudadanía frente al contexto económico general

“Estamos trabajando para que sectores con mejores niveles salariales vuelvan a traccionar la economía, como el petróleo y la minería”, sumó.

El gobernador remarcó: “Mendoza maneja con responsabilidad su presupuesto y ejerce las competencias que le otorga la Constitución Nacional sobre los recursos del subsuelo, con el objetivo de que estas actividades impacten en el metro cuadrado de las personas”.

Y concluyó: "La inversión, el crédito y el desarrollo productivo permitirán generar empleo y mejorar los ingresos".

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar