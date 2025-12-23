Cornejo celebró que en Mendoza ya hay empresas mineras que exploran, perforan y estudian proyectos

Como lo ha hecho en otras ocasiones, el gobernador Alfredo Cornejo destacó este martes las buenas posibilidades de crecimiento y desarrollo para la provincia a partir de la minería. "Es un eje estratégico", dijo el mandatario y celebró que en la provincia ya hay empresas internacionales que están explorando, perforando y estudiando proyectos.
Alfredo Cornejo aludió además a las movilizaciones antimineras e indicó que "los manifestantes tienen el derecho de protestar y movilizarse siempre que no cometan actos vandalismo, agresiones o afecten la circulación de los demás".
De los proyectos mineros, Alfredo Cornejo celebró que "ya existen iniciativas en marcha vinculadas al cobre y al potasio".
Al referirse al escenario económico, Cornejo explicó la expectativas de crecimiento a partir de 2026: “Aspiramos a que sea un año mejor que 2025. Si continúa bajando la tasa de interés y aparece el crédito, la economía puede empezar a crecer”. Además, indicó que valoró la paciencia de la ciudadanía frente al contexto económico general.
El gobernador aseguró: “Estamos trabajando para que sectores con mejores niveles salariales vuelvan a traccionar la economía, como el petróleo y la minería".
El gobernador remarcó: “Mendoza maneja con responsabilidad su presupuesto y ejerce las competencias que le otorga la Constitución Nacional sobre los recursos del subsuelo, con el objetivo de que estas actividades impacten en el metro cuadrado de las personas”.
Y concluyó: "La inversión, el crédito y el desarrollo productivo permitirán generar empleo y mejorar los ingresos".