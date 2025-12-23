Cornejo celebró que en Mendoza ya hay empresas mineras que exploran, perforan y estudian proyectos

Hay empresas internacionales explorando, perforando y estudiando proyectos, y el proyecto San Jorge tiene plazos concretos para comenzar su desarrollo. Estamos hablando del primer proyecto de cobre de la Argentina, en un contexto de enorme demanda mundial Hay empresas internacionales explorando, perforando y estudiando proyectos, y el proyecto San Jorge tiene plazos concretos para comenzar su desarrollo. Estamos hablando del primer proyecto de cobre de la Argentina, en un contexto de enorme demanda mundial

Al referirse al escenario económico, Cornejo explicó la expectativas de crecimiento a partir de 2026: “Aspiramos a que sea un año mejor que 2025. Si continúa bajando la tasa de interés y aparece el crédito, la economía puede empezar a crecer”. Además, indicó que valoró la paciencia de la ciudadanía frente al contexto económico general.

El gobernador aseguró: “Estamos trabajando para que sectores con mejores niveles salariales vuelvan a traccionar la economía, como el petróleo y la minería".

El gobernador remarcó: “Mendoza maneja con responsabilidad su presupuesto y ejerce las competencias que le otorga la Constitución Nacional sobre los recursos del subsuelo, con el objetivo de que estas actividades impacten en el metro cuadrado de las personas”.

Y concluyó: "La inversión, el crédito y el desarrollo productivo permitirán generar empleo y mejorar los ingresos".