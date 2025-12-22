Cornejo en modo balance: "La minería marcará un antes y un después para Mendoza"

En ese sentido, destacó el rol de empresas como Kobrea -que ya tiene proyectos en tierras mendocinas- y la importancia de consolidar la minería como motor de empleo.

Cornejo ante los antimineros

Alfredo Cornejo se refirió a los grupos que se oponen al desarrollo de la actividad minera, reconociendo que existe un sector con una mística definida: "Lamentablemente a veces se les llama ambientalistas, pero no son ambientalistas, son antimineros".

El gobernador enfatizó que respeta el derecho a manifestarse, pero condenó los ataques personales, afirmando que "lo que hicieron en la casa de mi hermana no está bien, y lo que hicieron en la casa de un diputado en Alvear, José Vilches, tampoco está bien. Como tampoco estaría bien ir a la casa de un antiminero para escracharlo".

Al realizar un balance sobre la capacidad estatal para supervisar la actividad, el mandatario aseguró que la provincia ha evolucionado significativamente en su estructura de fiscalización. Según sus palabras, "hoy Mendoza está mucho más preparada para hacer los controles de lo que estaba hace diez años", destacando que actualmente se cuenta con una policía ambiental minera dotada de tecnología y mecanismos de control civil que garantizan la transparencia en los procesos.

Para Cornejo, Mendoza está preparada para controlar a la minería.

Respeto a la protesta y condena a la violencia

Finalmente, abordó la necesidad de desplazar el debate hacia una "conversación técnica" sobre la minería para derribar prejuicios instalados. El gobernador explicó que al analizar los datos "quedan de manifiesto que la agricultura consume más agua" que otras industrias.

Asimismo, cuestionó el lema de que "el agua no se negocia", recordando que empresas de agua mineral operan lícitamente en el mercado: "¿Cómo que no se negocia? La estamos negociando todo el tiempo cuando consumimos agua potabilizada y la mineral o mineralizada".

Para el mandatario, el desafío es superar los "fantasmas" y basar las políticas públicas en realidades productivas que permitan el crecimiento de Mendoza sin descuidar el control ambiental.

De todos modos, recalcó que para él "es ridículo que una Declaración de Impacto Ambiental" de un proyecto minero deba pasar por la Legislatura. Para Cornejo, es un tema técnico, no político. "El sistema político mendocino debe aislar a los fanáticos", marcó.

Alfredo Cornejo destacó la baja de los homicidios en ocasión de robo, pero admitió que aún hay asaltos y hurtos vinculados a la posterior venta de elementos en el mercado negro.

La seguridad en Mendoza

Respecto a las políticas de Seguridad, el mandatario recordó que "en el 2014 había 114 homicidios cada 100.000 habitantes en la provincia", marcando un punto de partida crítico para su gestión.

Los números actuales -comparó Cornejo- reflejan una realidad distinta. "Hoy vamos a terminar el año con 60 homicidios, de los cuales hay uno solo en ocasión de robo", afirmó el gobernador, destacando que el año 2023 esa cifra fue aún más baja, con poco más de 50 casos.

Esa disminución de los homicidios en ocasión de robo -que han bajado drásticamente- es un dato alentador para el jefe de Estado local. No obstante, admitió que hay cuentas pendientes. "Lo que no puedo decir es que en Mendoza no existan los robos, porque no sería cierto".

Al abordar los delitos que más afectan la percepción de seguridad ciudadana, el balance oficial identifica al mercado informal como el principal motor de la delincuencia. Según palabras de Cornejo: "El tipo de delito que no se ha podido bajar sustantivamente es el robo de neumáticos, el robo de teléfonos móviles, el robo de elementos de trabajo en la ruralidad. Todas actividades que se relacionan con un mercado negro muy grande".

Para el mandatario, la solución de fondo requiere cambios estructurales: "Creo que la economía tiene que pasar a estar en blanco. Y es un deber de la macroeconomía nacional".

