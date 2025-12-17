Alfredo Cornejo se reunió con representantes de IMPSA y destacó las señales de reactivación de la firma

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió este miércoles con los máximos representantes de IMPSA luego de la reestructuración de la compañía. En el encuentro destacó que existen claras señales de recuperación y una mayor capacidad para cumplir con sus compromisos.
El encuentro se realizó en el cuarto piso de la Casa de Gobierno donde el mandatario tiene su despacho oficial. "Recibí a representantes de IMPSA para evaluar el estado actual de la compañía y conocer cómo finaliza este año. Después de un proceso de cambios, empieza a mostrar señales claras de recuperación y una mayor capacidad para cumplir con sus compromisos. Es una buena noticia para sus trabajadores, para la industria mendocina y para una empresa que vuelve a proyectarse en el mercado", resaltó Cornejo.
Luego hizo hincapié en el cambio de la economía en manos de la administración de Javier Milei. "Coincidimos en que el rumbo que está tomando la Argentina acompaña este proceso y genera mejores condiciones no solo para IMPSA, sino para el sector privado en general, para crecer, invertir y sostener empleo", sumó.
Reestructuración de la deuda de IMPSA
El 15 de octubre pasado, IMPSA llegó a un acuerdo con acreedores y reestructuró casi el total de su deuda por U$S583 millones.
Todo se dio como parte del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que tramita ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza. La empresa obtuvo el apoyo del 84,2% de sus acreedores, cifra que representa el 97,1% del totalde la deuda elegible, equivalente a ese monto.
En una asamblea, sumaron las adhesiones de distintos acreedores, entre ellos los organismos multilaterales BID, BID Invest, Export Development Canada y la CAF (Corporación Andina de Fomento), alcanzando una aprobación muy por encima de las mayorías exigidas por la Ley 24.522 (artículo 45 bis).
Noticia en desarrollo