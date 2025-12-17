Alfredo Cornejo se reunió con representantes de IMPSA y destacó las señales de reactivación de la firma

El encuentro se realizó en el cuarto piso de la Casa de Gobierno donde el mandatario tiene su despacho oficial. "Recibí a representantes de IMPSA para evaluar el estado actual de la compañía y conocer cómo finaliza este año. Después de un proceso de cambios, empieza a mostrar señales claras de recuperación y una mayor capacidad para cumplir con sus compromisos. Es una buena noticia para sus trabajadores, para la industria mendocina y para una empresa que vuelve a proyectarse en el mercado", resaltó Cornejo.

Luego hizo hincapié en el cambio de la economía en manos de la administración de Javier Milei. "Coincidimos en que el rumbo que está tomando la Argentina acompaña este proceso y genera mejores condiciones no solo para IMPSA, sino para el sector privado en general, para crecer, invertir y sostener empleo", sumó.