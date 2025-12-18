Nuevo paro de controladores aéreos complica vuelos en todo el país este jueves

Aerolíneas Argentinas Aeroparque.jpg El paro de los controladores llegó justo en momentos de gran actividad en el transporte aéreo.

Los vuelos afectados en Mendoza

La medida de fuerza, que impide la autorización de despegues de vuelos de cabotaje, está programada de 16 a 19. No obstante, las demoras y cancelaciones suelen extenderse a lo largo de la jornada por el reordenamiento operativo.

Partidas:

Bariloche (Aerolíneas Argentinas)

Salta (JetSmart)

Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)

Aeroparque (Flybondi)

Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)

Arribos:

Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)

Aeroparque (JetSmart)

Córdoba (Aerolíneas Argentinas)

Ezeiza (JetSmart)

Aeroparque (Flybondi)

Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)

Ezeiza (Aerolíneas Argentinas)

Las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar el estado de su vuelo directamente con la compañía aérea antes de dirigirse a los aeropuertos.

La denuncia de EANA

EANA sostiene que la colocación de cartelería y banderas en las estructuras externas de las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y del Aeropuerto Internacional de Ezeiza atentó contra la seguridad de las operaciones aéreas. Según la empresa, el eventual desprendimiento de estos elementos podría derivar en su ingesta por las turbinas de las aeronaves, generando un riesgo inminente para la vida de los pasajeros y la integridad de los equipos.

Además, argumentó que estos elementos distractivos y obstructivos dificultan la visión y la concentración necesarias para las tareas de guía y seguridad que realizan los operadores en las terminales más transitadas del país. En ese marco, afirmó que el derecho a la protesta no puede vulnerar la seguridad de la navegación aérea.

Escalada del conflicto

Las medidas de fuerza impulsadas por ATEPSA ya provocaron modificaciones significativas en el cronograma de vuelos en Aeroparque, Ezeiza y aeropuertos del interior, con miles de pasajeros afectados. El sindicato ratificó la continuidad del plan de lucha para los días 23, 27 y 29 de diciembre, con impacto tanto en vuelos domésticos como internacionales, en horarios pico de la temporada estival.

ATEPSA defiende la legitimidad de sus acciones y fundamenta el conflicto en la ruptura de los canales de diálogo, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, despidos recientes y la pérdida del poder adquisitivo.

El conflicto ingresó así en una fase de escalada judicial. La intervención del juez Daniel Eduardo Rafecas será clave para determinar si las acciones de protesta en las torres de control constituyen un delito contra la seguridad pública o se encuadran en el ejercicio de la actividad sindical. Mientras tanto, la previsibilidad del transporte aéreo para el cierre de 2025 permanece condicionada a la resolución del litigio.

Cronograma de medidas de fuerza de ATEPSA

Jueves (hoy): de 16 a 19, afectación de despegues de vuelos de cabotaje en todo el país.

de 16 a 19, afectación de despegues de vuelos de cabotaje en todo el país. Martes 23 de diciembre: de 19 a 22, vuelos nacionales.

de 19 a 22, vuelos nacionales. Sábado 27 de diciembre: de 14 a 17, vuelos internacionales.

de 14 a 17, vuelos internacionales. Lunes 29 de diciembre: de 8 a 11, afectación total de la aviación.

