Vuelos demorados y cancelados por el paro de controladores aéreos

Partidas:

JetSMart (Aeroparque)

Aerolíneas Argentinas (Salta)

Aerolíneas Argentinas (Córdoba)

Flybondi (Ezeiza)

Arribos:

Flybondi (Buenos Aires)

Andes (Ezeiza)

JetSmart (Aeroparque)

Aerolíneas Argentinas (Salta)

Atepsa aclaró que las medidas alcanzarán únicamente a los despegues de aeronaves, lo que implica la restricción de autorizaciones en tierra y la no recepción ni transmisión de planes de vuelos durante los horarios de paro.

Quedarán exceptuadas las operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Vuelos, paritarias y reclamos

Las medidas de fuerza de los controladores aéreos se profundizan luego del fracaso de las negociaciones con la empresa estatal (EANA).

Durante noviembre, Atepsa ya había llevado adelante interrupciones en la operación que impactaron en la aviación de carga y denunció el incumplimiento de acuerdos previamente firmados. Ante la falta de respuestas, el sindicato resolvió avanzar con un nuevo plan de acción.

Controladores Aéreos Vuelos diciembre

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024 han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia total de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de los trabajadores, sino también frente a la grave situación operativa que venimos denunciando. Ambas cuestiones siguen sin respuestas”, señalaron desde Atepsa en un comunicado.

Entre los principales reclamos del gremio se encuentran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, la revisión de los montos correspondientes a refrigerio y trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de la paritaria. Según indicaron, estos planteos fueron realizados hace más de tres meses sin obtener respuestas.

La Secretaría de Trabajo de la Nación llamó a una audiencia para este miércoles a las 10, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar mayores afectaciones a los pasajeros.

