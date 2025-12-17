Inicio Política Vuelos
Vuelos demorados y cancelados por el paro de controladores aéreos

Hasta las 11 no hay despegues en los aeropuertos de todo el país, lo que repercutirá con demoras y cancelaciones de vuelos a lo largo del día

Luciano Bertolotti
Los vuelos en el aeropuerto de Mendoza se ven afectados tanto en las partidas como los arribos por el paro de controladores aéreos.

Comenzó el paro de los controladores aéreos que afecta vuelos de cabotaje en todos los aeropuertos del país. La medida de fuerza de este miércoles se extenderá entre las 8 y las 11, pero repercutirá a lo largo del día.

Los controladores aéreos, nucleados en Atepsa, anunciaron la semana pasada un cronograma de paros que afectará vuelos nacionales e internacionales durante las próximas semanas en medio de las Fiestas de fin de año.

Los vuelos afectados en Mendoza por el paro de controladores aéreos

Para este miércoles durante la mañana una decena de vuelos tendrán demoras o cancelaciones en el Aeropuerto de Mendoza.

Partidas:

  • JetSMart (Aeroparque)
  • Aerolíneas Argentinas (Salta)
  • Aerolíneas Argentinas (Córdoba)
  • Flybondi (Ezeiza)

Arribos:

  • Flybondi (Buenos Aires)
  • Andes (Ezeiza)
  • JetSmart (Aeroparque)
  • Aerolíneas Argentinas (Salta)

Atepsa aclaró que las medidas alcanzarán únicamente a los despegues de aeronaves, lo que implica la restricción de autorizaciones en tierra y la no recepción ni transmisión de planes de vuelos durante los horarios de paro.

Quedarán exceptuadas las operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Vuelos, paritarias y reclamos

Las medidas de fuerza de los controladores aéreos se profundizan luego del fracaso de las negociaciones con la empresa estatal (EANA).

Durante noviembre, Atepsa ya había llevado adelante interrupciones en la operación que impactaron en la aviación de carga y denunció el incumplimiento de acuerdos previamente firmados. Ante la falta de respuestas, el sindicato resolvió avanzar con un nuevo plan de acción.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024 han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia total de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de los trabajadores, sino también frente a la grave situación operativa que venimos denunciando. Ambas cuestiones siguen sin respuestas”, señalaron desde Atepsa en un comunicado.

Entre los principales reclamos del gremio se encuentran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, la revisión de los montos correspondientes a refrigerio y trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de la paritaria. Según indicaron, estos planteos fueron realizados hace más de tres meses sin obtener respuestas.

La Secretaría de Trabajo de la Nación llamó a una audiencia para este miércoles a las 10, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar mayores afectaciones a los pasajeros.

Vuelos. Trabajo convocó al gremio de los controladores aéreos para una reunión a las 10.

Vuelos: el cronograma de paros de los controladores aéreos

  • Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
  • Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
  • Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
  • Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
  • Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación de toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

