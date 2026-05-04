El aeropuerto de Malargüe se presenta como la clave para transformar el turismo local

aeropuerto de malargue 2 Francisco Sambrano indicó que el aeropuerto de Malargüe tiene instalaciones adecuadas para recibir vuelos que beneficie la llegada de visitantes. Foto: Google Maps

Conectividad como motor de desarrollo económico en Malargüe

La propuesta plantea iniciar con vuelos de baja frecuencia para estimular la demanda y permitir que los operadores turísticos desarrollen paquetes atractivos.

Además de beneficiar al turismo, una mejora en la conectividad aérea tendría efectos positivos en otros sectores clave, como el educativo, sanitario y empresarial, potenciando especialmente el uso del Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus.

El referente enfatizó que la recuperación de este aeropuerto no es una utopía, sino una meta alcanzable mediante una decisión política y el trabajo articulado entre los sectores público y privado.

Con modelos de éxito probados en ciudades como San Rafael o Santa Rosa, Malargüe busca ahora instalar este tema en la agenda local para darle vida a una infraestructura que es, hoy más que nunca, necesaria para el crecimiento.