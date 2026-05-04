El aeropuerto de Malargüe se presenta como la clave para transformar el turismo local

En medio de una retracción sostenida en la actividad turística de la región, Francisco Sambrano, referente aeroportuario de Malargüe, definió a la aeroestación como un "gigante dormido" y aseguró que su reactivación plena podría cambiar radicalmente el rumbo del turismo de esa comuna.
Según el análisis de Sambrano, las instalaciones cuentan con una capacidad operativa destacada y las condiciones necesarias para recibir vuelos internacionales. El aeropuerto dispone de sistemas de seguridad y la presencia de organismos esenciales como Migraciones, Aduana y Sanidad de Frontera; sin embargo, esta infraestructura permanece subutilizada, lo que limita las posibilidades de crecimiento.
La falta de conectividad aérea impacta de manera directa en el desarrollo turístico, especialmente en un mercado donde los viajeros priorizan la rapidez y la facilidad de acceso. A pesar de los atractivos naturales de nivel internacional que posee el departamento, la ausencia de vuelos regulares impidió históricamente que Malargüe capte un flujo mayor de visitantes aéreos.
Conectividad como motor de desarrollo económico en Malargüe
La propuesta plantea iniciar con vuelos de baja frecuencia para estimular la demanda y permitir que los operadores turísticos desarrollen paquetes atractivos.
Además de beneficiar al turismo, una mejora en la conectividad aérea tendría efectos positivos en otros sectores clave, como el educativo, sanitario y empresarial, potenciando especialmente el uso del Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus.
El referente enfatizó que la recuperación de este aeropuerto no es una utopía, sino una meta alcanzable mediante una decisión política y el trabajo articulado entre los sectores público y privado.
Con modelos de éxito probados en ciudades como San Rafael o Santa Rosa, Malargüe busca ahora instalar este tema en la agenda local para darle vida a una infraestructura que es, hoy más que nunca, necesaria para el crecimiento.