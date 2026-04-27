Minería autorizó el proyecto de potasio Cancambria en Malargüe

Cancambria sales de potasio mineria La habilitación otorgada a Cancambria Exploración SA es exclusivamente para tareas de prospección minera.

“Su relevancia trasciende lo local, ya que el potasio es uno de los tres nutrientes básicos de la agricultura a nivel mundial y, a diferencia de otros insumos, no puede producirse artificialmente, sino que debe extraerse de formaciones geológicas específicas”, explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal.

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La habilitación otorgada por la Autoridad Ambiental Minera a Cancambria Exploración S.A. es exclusivamente para tareas de prospección, es decir, estudios técnicos acotados destinados a caracterizar el recurso en el subsuelo.

La Dirección de Minería explicó que se trata de una fase inicial que no contempla explotación minera ni intervenciones a gran escala, sino trabajos controlados que permiten evaluar la calidad y cantidad del potasio disponible.

Básicamente, la intención es construir una base para tomar decisiones respecto del desarrollo de una posible mina de potasio.

Cancambria mineria potasio Las direcciones de Minería y Gestión y Fiscalización Ambiental dieron el ok para la exploración del proyecto Potasio Cancambria.

En caso de que efectivamente se avance hacia esas etapas, la empresa minera deberá atravesar nuevamente por una evaluación ambiental y administrativa.

Cómo fue la evaluación de Cancambria hasta llegar a la aprobación

Desde la dirección de Minería y dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental explicaron que la DIA fue otorgada después de que el proyecto Cancambria atravesara dictámenes técnicos y sectoriales y las instancias de participación ciudadana.

Durante la Audiencia Pública, que se desarrolló en diciembre del año pasado, los aportes de la comunidad y de los distintos sectores coincidieron en tres ejes principales: el potencial de generación de empleo y dinamización económica en el Sur provincial, la importancia estratégica del potasio para la agricultura y la necesidad de sostener controles ambientales rigurosos en todas las etapas del proyecto.

Ahora, ya con la DIA aprobada, Cancambria Exploración SA podrá explorar bajo un esquema de control permanente, que, conforme señalaron desde Minería, incluye inspecciones, seguimiento técnico y la obligación de informar cualquier modificación respecto de las condiciones evaluadas.