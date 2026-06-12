Caso Agostina Vega: qué se sabe de la investigación tras las recientes detenciones

agostina-vega

Caso Agostina Vega: el círculo de cómplices

La investigación del caso Agostina Vega ya cuenta con tres personas tras las rejas. A la imputación inicial de Barrelier se le sumaron dos figuras clave en la presunta trama de encubrimiento:

Soledad Andreani (tercera detenida): es la expareja de Barrelier y dueña del Ford Ka en el que, según presume la Justicia, se trasladaron los restos de la adolescente hacia el descampado de Ampliación Ferreyra. Aunque Andreani declaró en los medios que le prestó el auto bajo el engaño de que "debía llevarle ropa a un familiar", cámaras de seguridad captaron a ambos manipulando el baúl del vehículo.

hacia el descampado de Ampliación Ferreyra. Aunque Andreani declaró en los medios que le prestó el auto bajo el engaño de que "debía llevarle ropa a un familiar", cámaras de seguridad captaron a ambos manipulando el baúl del vehículo. Osvaldo Fassetta (segundo detenido): amigo y vecino de Barrelier de 47 años. Vive en la planta alta de la vivienda de barrio Cofico (Juan del Campillo al 878), señalada como la escena primaria del crimen. Fue imputado por encubrimiento. Si bien argumentó que la noche del hecho estaba trabajando en un quiosco, la fiscalía investiga si escuchó, advirtió o colaboró en la limpieza posterior.

agostina-vega-desaparecida9

Autopsia y ensañamiento en el caso Agostina Vega: una escena adulterada

Los resultados preliminares de la autopsia son estremecedores. Confirmaron que Agostina Vega murió por ahorcamiento y que, previo al desenlace fatal, habría sido víctima de abuso sexual.

Los peritajes forenses también determinaron que el cuerpo fue desmembrado utilizando armas blancas y que la escena del crimen fue lavada meticulosamente. Durante un segundo allanamiento, las pruebas de luminol revelaron rastros de sangre ocultos, lo que derivó en el secuestro de productos de limpieza. Aún se esperan los resultados toxicológicos para saber si la víctima fue drogada.

Un antecedente judicial que indigna

El caso reavivó fuertes críticas hacia la Justicia por el historial de Barrelier. En mayo de 2025, el hombre estuvo detenido 20 días por privación ilegítima de la libertad tras retener, atar de pies y manos, y amordazar a una joven en la misma vivienda de barrio Cofico. En aquella oportunidad, recuperó la calle tras pagar una fianza, un dato que hoy profundiza el dolor de la comunidad.

"No actuó solo. Estuvo en manos de este hijo de mil... y la va a pagar, y todos los implicados también. No voy a descansar", reclamó Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, quien ya se constituyó como querellante en la causa y anticipó que impulsarán más imputaciones.

agostina-vega1

La secuencia fatal del caso Agostina Vega: qué dice el expediente

Llegada a Barrio Cofico: sábado 23 de mayo, 23:00 hs. Agostina Vega toma un remís y llega a la vivienda de Juan del Campillo 878. Las cámaras de seguridad registran su ingreso al domicilio de Claudio Barrelier.

El femicidio: madrugada del domingo, 1:00 a 2:00 hs. Franja horaria estimada del crimen. Posteriormente, los peritajes indican que el lugar fue limpiado en al menos dos oportunidades para borrar evidencias.

Descarte del cuerpo: lunes por la mañana. Según la fiscalía, Barrelier retira los restos de la vivienda y los traslada en el auto de su expareja hasta el descampado en Ampliación Ferreyra, donde permanece alrededor de 45 minutos.