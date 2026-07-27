Un hombre perdió la vida el fin de semana pasado en la ciudad balnearia de Necochea luego de volcar con un Jeep cuando conducía a alta velocidad por la arena. Tras el accidente fatal, se inundaron las redes sociales de mensajes recordando a la víctima fatal.
Video: así manejaba el fanático de los Jeep que murió en un accidente en las playas de Necochea
Se cree que el hombre tomó un sector con piedras a más de 120 kilómetros por hora y terminó volcando el Jeep en el accidente
El trágico accidente ocurrió el sábado pasado en horas de la la tarde. El lugar fue Paso del Arroyo, al sur de Necochea. El conductor fue identificado como Santiago Duca, de 35 años, quien estaba probando el Jeep que le había preparado a un cliente.
Por causas que se intentan establecer en una investigación judicial que se abrió, el hombre tomó un sector con piedras a más de 120 kilómetros por hora y terminó volcando el Jeep.
La muerte tras el accidente en Jeep en Necochea
Como consecuencia del violento accidente, el conductor Santiago Duca sufrió graves traumatismos y fracturas en todo el cuerpo, por lo que los compañeros que se encontraban en el lugar dieron aviso al servicio de emergencias. Pese al rápido accionar, medios locales informaron que lamentablemente el hombre llegó sin signos vitales al hospital local.
La causa que investiga el accidente quedó en manos de la UFI 1 de Necochea, actualmente subrogada por la fiscal Verónica Posse, que intentará establecer las causas del siniestro fatal.
Luego de que se conozca la noticia del accidente fatal, sus redes sociales se invadieron de mensajes de cariño, en el que varios familiares, amigos y vecinos lo despidieron. En algunos de ellos se publicaron videos que mostraban cómo Santiago Duca solía realizar acrobacias en la arena con un Jeep.
Según informaron las autoridades locales de manera oficial, los restos de la víctima fatal del accidente fueron velados este lunes en una casa conocida de sepelios de la ciudad y luego inhumados en el Cementerio tradicional de Necochea.