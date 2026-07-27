Video: así manejaba el fanático de los Jeep que murió en un accidente en las playas de Necochea

Santiago Duca, la víctima fatal del accidente.

La muerte tras el accidente en Jeep en Necochea

Como consecuencia del violento accidente, el conductor Santiago Duca sufrió graves traumatismos y fracturas en todo el cuerpo, por lo que los compañeros que se encontraban en el lugar dieron aviso al servicio de emergencias. Pese al rápido accionar, medios locales informaron que lamentablemente el hombre llegó sin signos vitales al hospital local.

La causa que investiga el accidente quedó en manos de la UFI 1 de Necochea, actualmente subrogada por la fiscal Verónica Posse, que intentará establecer las causas del siniestro fatal.

[SOCIEDAD] Drama en Necochea: armó un Jeep, lo fue a probar a la playa, manejó a alta velocidad, chocó contra una piedra y murió. https://t.co/GvKOtydqvu pic.twitter.com/WDE5SkKQSN — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 27, 2026

Luego de que se conozca la noticia del accidente fatal, sus redes sociales se invadieron de mensajes de cariño, en el que varios familiares, amigos y vecinos lo despidieron. En algunos de ellos se publicaron videos que mostraban cómo Santiago Duca solía realizar acrobacias en la arena con un Jeep.

Según informaron las autoridades locales de manera oficial, los restos de la víctima fatal del accidente fueron velados este lunes en una casa conocida de sepelios de la ciudad y luego inhumados en el Cementerio tradicional de Necochea.