Momentos de pánico se vivieron en una cafetería en plena localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda, cuando delincuentes entraron y en segundos se robaron un maletín de una pareja de clientes que tendría dinero. El asalto quedó registrado en un video que no permitió identificar a los ladrones, pero sí evidenciar el inaccionar de los presentes.
El video del violento robo exprés en una cafetería: nadie hizo nada y los ladrones sin identificar
Los delincuentes se acercaron a una mesa y se robaron un maletín que tenía la pareja apoyada sobre una de las sillas
El hecho ocurrió en una conocida cafetería ubicada en el cruce de las calles en Mitre y Las Flores, Wilde, donde dos ladrones armados ingresaron de forma violenta al lugar.
Los delincuentes se acercaron a una mesa y se robaron un maletín que tenía la pareja apoyada sobre una de las sillas. Luego se retiraron raudamente en una moto.
La investigación por el robo en Wilde
El robo quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio y sospechan que los ladrones habían “marcado” a la víctima previamente, debido a que las imágenes muestran que fueron directo a su mesa y no atacaron a otros presentes en el lugar.
Ambos autores del robo tenían los casos puestos para evitar ser identificados y tras cometer el ilícito se dieron a la fuga en dos motos, sentido a Capital Federal.
La violencia ejercida en el robo no fue solo para la víctima, sino que también para una clienta de la cafetería, quien al intentar escapar se resbaló y al levantarse fue empujada por uno de los agresores.
“Eran cuatro, andaban en dos motos de alta cilindrada, una era oscura, creo que azul o negra. Tenían casco todos. En un minuto, entraron, agarraron el bolso, subieron y se fueron para el lado de Capital. El robo duró lo que dura el video, 20 segundos, una cosa de locos”, contó Roque, un hombre que trabaja en un puesto de revistas al lado del bar. “Se ve que los habían marcado. Los fueron a buscar directamente”, destacó.