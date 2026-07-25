El video del violento robo exprés en una cafetería: nadie hizo nada y los ladrones sin identificar

Robo en un Café Martínez de #Wilde



Dos delincuentes armados ingresaron al local ubicado en la esquina de avenida Mitre y Las Flores y le arrebataron el bolso a una pareja que se encontraba consumiendo en el lugar.



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La investigación por el robo en Wilde

El robo quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio y sospechan que los ladrones habían “marcado” a la víctima previamente, debido a que las imágenes muestran que fueron directo a su mesa y no atacaron a otros presentes en el lugar.

Ambos autores del robo tenían los casos puestos para evitar ser identificados y tras cometer el ilícito se dieron a la fuga en dos motos, sentido a Capital Federal.

La violencia ejercida en el robo no fue solo para la víctima, sino que también para una clienta de la cafetería, quien al intentar escapar se resbaló y al levantarse fue empujada por uno de los agresores.

“Eran cuatro, andaban en dos motos de alta cilindrada, una era oscura, creo que azul o negra. Tenían casco todos. En un minuto, entraron, agarraron el bolso, subieron y se fueron para el lado de Capital. El robo duró lo que dura el video, 20 segundos, una cosa de locos”, contó Roque, un hombre que trabaja en un puesto de revistas al lado del bar. “Se ve que los habían marcado. Los fueron a buscar directamente”, destacó.