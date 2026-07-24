Un brasilero que robó claves de billeteras virtuales y sustrajo 50.000 dólares fue detenido en Buenos Aires

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La detención del autor del robo virtual

El operativo se realizó en el marco del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado, conocido como El Pacto 2.0, que articula tareas de inteligencia criminal entre oficinas de Interpol de distintos países para el seguimiento de prófugos internacionales. El intercambio de información entre las oficinas de Buenos Aires y Brasilia fue clave para dar con el paradero del hombre.

Tras la detención del sospechoso en Buenos Aires, el caso quedó en manos del Juzgado Federal Criminal y Correccional 3 de Morón, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, con la intervención de la Secretaría 9, conducida por Mariana Sioli.

DELINCUENTE CAPTURADO



Tenía pedido de captura internacional. Lo encontramos.



A través de una investigación del DFI de la PFA, detuvimos en Ituzaingó a un ciudadano brasileño con pedido de captura internacional por hurto agravado. Estaba prófugo de la Justicia de su país tras… pic.twitter.com/C1TobR0Ttc — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) July 23, 2026

El detenido permanece ahora a disposición del magistrado, a la espera de las medidas procesales correspondientes y de la resolución de su pedido de extradición hacia Brasil.

El caso se suma a una serie de operativos recientes vinculados al robo con billeteras virtuales y criptomonedas, una modalidad delictiva en ascenso que combina técnicas de ingeniería social con el robo de credenciales digitales para acceder a fondos de las víctima.