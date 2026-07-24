Un ciudadano brasileño con pedido de captura internacional fue detenido en Buenos Aires, acusado de robar las claves de acceso a billeteras virtuales de una víctima en su país y provocarle un perjuicio económico estimado en 50.000 dólares.
Un brasilero que robó claves de billeteras virtuales y sustrajo 50.000 dólares fue detenido en Buenos Aires
El detenido habría participado en la sustracción de contraseñas que permitían el acceso a criptoactivos o fondos digitales de la víctima, lo que derivó en el vaciamiento de sus billeteras virtuales
El hombre, requerido por la Justicia de Brasil por el delito de hurto agravado, fue localizado en la calle Soriano al 1600, en el partido bonaerense de Ituzaingó, tras una investigación conjunta entre organismos de cooperación internacional argentinos y del país vecino.
Según la causa que se le sigue en su país de origen, el detenido habría participado en la sustracción de contraseñas que permitían el acceso a criptoactivos o fondos digitales de la víctima, lo que derivó en el vaciamiento de sus billeteras virtuales en cuestión de segundos.
La detención del autor del robo virtual
El operativo se realizó en el marco del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado, conocido como El Pacto 2.0, que articula tareas de inteligencia criminal entre oficinas de Interpol de distintos países para el seguimiento de prófugos internacionales. El intercambio de información entre las oficinas de Buenos Aires y Brasilia fue clave para dar con el paradero del hombre.
Tras la detención del sospechoso en Buenos Aires, el caso quedó en manos del Juzgado Federal Criminal y Correccional 3 de Morón, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, con la intervención de la Secretaría 9, conducida por Mariana Sioli.
El detenido permanece ahora a disposición del magistrado, a la espera de las medidas procesales correspondientes y de la resolución de su pedido de extradición hacia Brasil.
El caso se suma a una serie de operativos recientes vinculados al robo con billeteras virtuales y criptomonedas, una modalidad delictiva en ascenso que combina técnicas de ingeniería social con el robo de credenciales digitales para acceder a fondos de las víctima.