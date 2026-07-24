Luego del terrible accidente donde chocaron una camioneta y un camión en Concordia, Entre Ríos, en donde perdieron la vida una madre y su hijo, la policía dio detalles del siniestro e identificó quiénes eran las víctimas fatales. El hecho provocó una conmoción y dolor muy profundo en la comunidad.
Identificaron a la mujer y su hijo que murieron en un accidente tras chocar una camioneta con un camión
El lamentable accidente ocurrió en una transitada ruta de Entre Ríos. Fallecieron madre e hijo que se iban de vacaciones
El accidente se produjo en la intersección de las rutas 14 y 18, en la Autovía “José Gervasio Artigas” de Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 240.
Las víctimas viajaban desde la provincia de Buenos Aires hacia el noreste del país por las vacaciones de invierno cuando la camioneta en la que se trasladaban chocó contra un camión.
Accidente en Entre Ríos: quiénes eran las víctimas
La policía identificó a la mujer y la adolescente de 14 años que fallecieron como consecuencia de un grave siniestro vial en la tarde del miércoles en el departamento Concordia, Entre Ríos, en el que colisionaron una camioneta y un camión.
De acuerdo con el informe de ampliación sobre el hecho, en la camioneta Renault Alaskan se desplazaban cuatro personas. El rodado era conducido por Cristian Maidana, de 49 años, integrante de la Prefectura Naval Argentina, quien resultó con heridas leves.
En el mismo vehículo viajaba la menor Agustina Maidana, de 14 años, quien también sufrió lesiones de carácter leve.
El accidente dejó como saldo lamentable el fallecimiento de dos de los ocupantes. En el lugar del accidente se constató el deceso de Silvia Raquel Lucca, de 49 años.
Por su parte, el menor Lucas Valentín Maidana, de 13 años, fue trasladado de urgencia al hospital “Delicia Concepción Masvernat”, donde falleció durante su ingreso debido a las severas lesiones sufridas.
El parte médico precisó que el deceso del menor se produjo a causa de un "trauma grave por lesión cortante en región frontal con pérdida de masa encefálica y hundimiento de cráneo". Los dos sobrevivientes y el joven fallecido habían sido derivados previamente hacia el centro asistencial.
En pocas palabras
- Accidente fatal: Una camioneta y un camión chocaron en Entre Ríos, provocando la muerte de madre e hijo.
- Identificación de víctimas: Silvia Raquel Lucca (49) y Lucas Valentín Maidana (13) fueron las víctimas fatales del siniestro.
- Circunstancias del hecho: El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 14, kilómetro 240, mientras la familia viajaba de vacaciones.