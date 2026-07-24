Identificaron a la mujer y su hijo que murieron en un accidente tras chocar una camioneta con un camión

Accidente en Entre Ríos: quiénes eran las víctimas

La policía identificó a la mujer y la adolescente de 14 años que fallecieron como consecuencia de un grave siniestro vial en la tarde del miércoles en el departamento Concordia, Entre Ríos, en el que colisionaron una camioneta y un camión.

De acuerdo con el informe de ampliación sobre el hecho, en la camioneta Renault Alaskan se desplazaban cuatro personas. El rodado era conducido por Cristian Maidana, de 49 años, integrante de la Prefectura Naval Argentina, quien resultó con heridas leves.

En el mismo vehículo viajaba la menor Agustina Maidana, de 14 años, quien también sufrió lesiones de carácter leve.

El accidente dejó como saldo lamentable el fallecimiento de dos de los ocupantes. En el lugar del accidente se constató el deceso de Silvia Raquel Lucca, de 49 años.

Por su parte, el menor Lucas Valentín Maidana, de 13 años, fue trasladado de urgencia al hospital “Delicia Concepción Masvernat”, donde falleció durante su ingreso debido a las severas lesiones sufridas.

El parte médico precisó que el deceso del menor se produjo a causa de un "trauma grave por lesión cortante en región frontal con pérdida de masa encefálica y hundimiento de cráneo". Los dos sobrevivientes y el joven fallecido habían sido derivados previamente hacia el centro asistencial.