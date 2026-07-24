Un trabajador de la salud que se desempeñaba en un hospital ubicado en Mar del Plata fue hallado sin vida durante un cambio de turno y generó preocupación en el lugar y una investigación que derivó en una autopsia al cuerpo del muerto
Encontraron muerto a un empleado en un hospital: qué dice la autopsia
El caso ocurrió en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. El hombre, de 51 años, se desempeñaba en el área de hemoterapia y fue hallado sin vida durante el cambio de turno
El hecho ocurrió en el Hospital Interzonal General de Agusdos Dr. Oscal Alende, de la ciudad de Mar del Plata, cuando el cuerpo de un hombre fue encontrado el miércoles por la noche durante un cambio de turno.
Encontraron muerto a un trabajador de la salud en el hospital donde trabajaba
Según datos de la investigación, la víctima tenía 51 años y trabajaba en el área de Hemoterapia del hospital. Su cuerpo fue encontrado a las 22.40 del miércoles por una compañera que lo encontró recostado de espaldas y que se encargó de avisar a las autoridades.
En el lugar no había señales de violencia, ni en la habitación ni en el cuerpo del hombre, pero el caso generó preocupación. De hecho, en el parte policial se señaló que el hombre tenía sobre su vientre una jeringa y dos puntas de ampolla, pero otras versiones sostienen lo contrario.
La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, de la Unidad Fiscal de Instrucción N°6 de Mar del Plata, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, por lo que ordenó preservar el lugar del hallazgo y realizar una autopsia que sirvió para demostrar que el cuerpo no presentaba lesiones y que la causa de muerte fue un paro cardíaco.
De hecho, desde el hospital señalaron que, hasta el momento, no existen elementos que indiquen otra causa diferente al paro cardiorrespiratorio e indicaron que a´n faltan estudios complementarios y pericias toxicológicas para dar más precisiones sobre lo ocurrido con esta muerte en el Hospital de Mar del Plata.
En pocas palabras
- Hallazgo de cuerpo: Trabajador de 51 años fue encontrado sin vida en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata durante un cambio de turno.
- Causa de muerte: La autopsia preliminar indicó un paro cardíaco como causa del fallecimiento, sin hallarse signos de violencia.
- Investigación en curso: Se esperan estudios complementarios y pericias toxicológicas para determinar las circunstancias exactas de la muerte.