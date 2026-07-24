Encontraron muerto a un empleado en un hospital: qué dice la autopsia

En el lugar no había señales de violencia, ni en la habitación ni en el cuerpo del hombre, pero el caso generó preocupación. De hecho, en el parte policial se señaló que el hombre tenía sobre su vientre una jeringa y dos puntas de ampolla, pero otras versiones sostienen lo contrario.

La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, de la Unidad Fiscal de Instrucción N°6 de Mar del Plata, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, por lo que ordenó preservar el lugar del hallazgo y realizar una autopsia que sirvió para demostrar que el cuerpo no presentaba lesiones y que la causa de muerte fue un paro cardíaco.

De hecho, desde el hospital señalaron que, hasta el momento, no existen elementos que indiquen otra causa diferente al paro cardiorrespiratorio e indicaron que a´n faltan estudios complementarios y pericias toxicológicas para dar más precisiones sobre lo ocurrido con esta muerte en el Hospital de Mar del Plata.