Otro femicidio: asesinó a golpes a su mujer y después tomó una drástica decisión

La mató a golpes y después tomó una decisión drástica

La víctima apareció con golpes en el rostro y una chalina alrededor del cuello, al tiempo que, de acuerdo con distintos testimonios, durante la noche se escucharon gritos y discusiones entre la mujer y su pareja, quien habría sido el autor del crimen.

Tras el hecho, Cuello se dirigió hasta el ramal Merlo-Once del tren Sarmiento, se lanzó a las vías y fue arrollado por una formación.

Peritos de la Policía Científica concurrieron a la escena para llevar a cabo los análisis de rigor y efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Policía Bonaerense analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona.

La UFI 12 del Departamento Judicial de Morón intervino en el caso y lo caratuló como femicidio seguido de suicidio, al tiempo que solicitó la realización de la autopsia a Salcedo.

A su vez, se constató que no se radicaron denuncias por violencia de género contra el aparente victimario, conforme a lo indicado por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo.

Como consecuencia del suicidio del acusado, el servicio del ferrocarril presentó inconvenientes y demoras durante gran parte de la mañana de este jueves, por lo que circuló entre las estaciones de Once y Castelar.