Una mujer de 50 años fue encontrada asesinada a golpes y ahorcada en una vivienda del partido bonaerense de Merlo, mientras que su novio, el presunto femicida, se arrojó a las vías del tren Sarmiento.
Otro femicidio: asesinó a golpes a su mujer y después tomó una drástica decisión
El hombre de 32 años mató a golpes a su pareja después de una discusión a los gritos. Tras matarla, decidió quitarse la vida. Ocurrió en Buenos Aires
Según fuentes oficiales, la hermana del agresor, quien fue identificado como Sergio CuelloEl hombre de 32 años mató a golpes a su pareja después de una discusión a los gritos. Tras matarla, de 32 años, fue la que encontró muerta a su cuñada, Carina Salcedo, en una vivienda de calle Formosa al 1500 en Merlo, Buenos Aires.
En ese momento, ni la hermana del acusado ni la Policía estaban listos para lo que iba a ocurrir.
La mató a golpes y después tomó una decisión drástica
La víctima apareció con golpes en el rostro y una chalina alrededor del cuello, al tiempo que, de acuerdo con distintos testimonios, durante la noche se escucharon gritos y discusiones entre la mujer y su pareja, quien habría sido el autor del crimen.
Tras el hecho, Cuello se dirigió hasta el ramal Merlo-Once del tren Sarmiento, se lanzó a las vías y fue arrollado por una formación.
Peritos de la Policía Científica concurrieron a la escena para llevar a cabo los análisis de rigor y efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Policía Bonaerense analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona.
La UFI 12 del Departamento Judicial de Morón intervino en el caso y lo caratuló como femicidio seguido de suicidio, al tiempo que solicitó la realización de la autopsia a Salcedo.
A su vez, se constató que no se radicaron denuncias por violencia de género contra el aparente victimario, conforme a lo indicado por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo.
Como consecuencia del suicidio del acusado, el servicio del ferrocarril presentó inconvenientes y demoras durante gran parte de la mañana de este jueves, por lo que circuló entre las estaciones de Once y Castelar.
En pocas palabras
- Femicidio y suicidio: Asesinó a su pareja a golpes en Merlo y luego se arrojó a las vías del tren Sarmiento.
- Hallazgo: La hermana del agresor encontró a la víctima, Carina Salcedo, con golpes y ahorcada.
- Sin antecedentes: No existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor, Sergio Cuello.