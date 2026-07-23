Compartía fotos en redes sociales sobre su visita a Buenos Aires y gracias a eso cayó por el crimen de una anciana

La sospechosa del crimen fue detenida en Retiro.

El crimen de la anciana en Córdoba

La investigación llevada a cabo en Córdoba derivó en la búsqueda de la acusada, quien abandonó esa ciudad horas después del crimen. Sin embargo, a través de publicaciones en redes sociales, determinaron que se había trasladado a Buenos Aires, mostrando fotos de distintos puntos de la ciudad, entre ellos una en Armenia y Nicaragua, en Palermo.

Una comisión policial fue hasta esa zona, y otra hasta Paraguay y Esmeralda, donde la mujer alquiló una habitación en forma temporal, presuntamente para seguir cambiando de lugar. Personal policial la identificó y la detuvo cuando transitaba por Paraguay al 700.

La mujer tenía en su poder un celular, una tablet y 6 dólares y billetes de distintas monedas, entre ellas liras turcas, dólares australianos, pesos uruguayos y colombianos, reales brasileños y rupias indonesias.

La Justicia avaló la detención y su alojamiento en una alcaidía de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto el juzgado exhortante solicite su traslado a la provincia de Córdoba. El 6 de julio, María Cristina Trejo fue hallada sin vida en su vivienda, con golpes en la nuca, pero sin signos de desorden, por lo cual los investigadores sospechan que ambas protagonistas del crimen se conocían.