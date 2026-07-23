Una mujer de 22 años fue detenida esta tarde por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuando era intensamente buscada por la justicia, acusada del crimen de una anciana de 83 años que había perpetrado a principios de este mes en la ciudad de Córdoba.
Compartía fotos en redes sociales sobre su visita a Buenos Aires y gracias a eso cayó por el crimen de una anciana
La víctima del crimen, de 83 años, solía ayudar a personas en situación de calle y esa circunstancia fue aprovechada por la asesina
La detención de la prófuga se produjo en la calle Paraguay al 700, en el barrio porteño de Retiro y estuvo a cargo de la División Homicidios de la Policía de Buenos Aires, en coordinación con efectivos de la Policía de Córdoba.
Horas antes de la captura, desde la jefatura del Departamento Homicidios de la policía cordobesa se informó que una delegación de esa dependencia viajaba hacia Buenos Aires para detener a la mujer, sindicada como la presunta autora del crimen de María Cristina Trejo, quien solía dedicarse a ayudar a personas en estado de vulnerabilidad.
El crimen de la anciana en Córdoba
La investigación llevada a cabo en Córdoba derivó en la búsqueda de la acusada, quien abandonó esa ciudad horas después del crimen. Sin embargo, a través de publicaciones en redes sociales, determinaron que se había trasladado a Buenos Aires, mostrando fotos de distintos puntos de la ciudad, entre ellos una en Armenia y Nicaragua, en Palermo.
Una comisión policial fue hasta esa zona, y otra hasta Paraguay y Esmeralda, donde la mujer alquiló una habitación en forma temporal, presuntamente para seguir cambiando de lugar. Personal policial la identificó y la detuvo cuando transitaba por Paraguay al 700.
La mujer tenía en su poder un celular, una tablet y 6 dólares y billetes de distintas monedas, entre ellas liras turcas, dólares australianos, pesos uruguayos y colombianos, reales brasileños y rupias indonesias.
La Justicia avaló la detención y su alojamiento en una alcaidía de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto el juzgado exhortante solicite su traslado a la provincia de Córdoba. El 6 de julio, María Cristina Trejo fue hallada sin vida en su vivienda, con golpes en la nuca, pero sin signos de desorden, por lo cual los investigadores sospechan que ambas protagonistas del crimen se conocían.