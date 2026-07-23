Quién era el ingeniero sanjuanino asesinado a cuchillazos en España por un esposo despechado

Facundo Rico, el ingeniero sanjuanino de 37 años que fue asesinado en España el 14 de julio.

La prensa española reveló que el asesino del sanjuanino Facundo Rico fue el esposo de una compañera del gimnasio.

Del otro lado del Atlántico hablan de una venganza por la sospechada infidelidad de la mujer del homicida con Rico.

Agregan que el despechado, de 65 años, entró a la vivienda del argentino a la fuerza y le roció gas pimienta en la cara.

Sin embargo, la tragedia consumada no fue suficiente.

El asesinato del ingeniero sanjuanino en España: de novela

El matador de Facundo Rico se quitó la vida 24 horas después.

Se tiró a un pozo de agua natural, de esos que se forman en las zonas marítimas y rocosas.

Tenía 65 años y estaba obsesionado con que la esposa, de 50 años, lo engañaba.

Su cabeza comenzó a maquinar cuando ella le pidió el divorcio, que nunca llegó a concretarse.

El caso del sanjuanino Facundo Rico en España parece haber sido escrito por guionistas de Netflix, pero lamentablemente es real.

No solo por el primer desenlace ni por el segundo: asesinato y suicidio.

Sino también por diversos hechos que sucedieron luego del asesinato, en el madrileño barrio Las Tablas, en el distrito Fuencarral.

Facundo Rico, el ingeniero sanjuanino de 37 años que fue asesinado en España por el marido de una compañera del gimnasio. Un día después, el asesino se quitó la vida.

Las pistas del asesinato del sanjuanino en España