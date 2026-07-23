Quién era el ingeniero sanjuanino asesinado a cuchillazos en España por un esposo despechado
El ingeniero Facundo Rico era sanjuanino y fue docente de la Universidad Nacional de San Juan. El caso sacudió a la prensa española, que reveló detalles impactantes
Facundo Rico era sanjuanino y tenía 37 años. Vivía en España hace más de 10 años; en los últimos tiempos en Las Tablas, un barrio exclusivo de Madrid.
Ingeniero de profesión, fue docente de la Universidad Nacional de San Juan. La historia de Facundo Rico saltó a los títulos de la prensa en las últimas horas cuando se supo que el martes 14 de julio, mientras el mundo estaba sumido en el Mundial de Fútbol, fue asesinado a cuchillazos en la cocina de su casa. No fue un asesinato común: 14 heridas cortantes, indicó la autopsia.
La prensa española reveló que el asesino del sanjuanino Facundo Rico fue el esposo de una compañera del gimnasio.
Del otro lado del Atlántico hablan de una venganza por la sospechada infidelidad de la mujer del homicida con Rico.
Agregan que el despechado, de 65 años, entró a la vivienda del argentino a la fuerza y le roció gas pimienta en la cara.
Sin embargo, la tragedia consumada no fue suficiente.
El asesinato del ingeniero sanjuanino en España: de novela
El matador de Facundo Rico se quitó la vida 24 horas después.
Se tiró a un pozo de agua natural, de esos que se forman en las zonas marítimas y rocosas.
Tenía 65 años y estaba obsesionado con que la esposa, de 50 años, lo engañaba.
Su cabeza comenzó a maquinar cuando ella le pidió el divorcio, que nunca llegó a concretarse.
El caso del sanjuanino Facundo Rico en España parece haber sido escrito por guionistas de Netflix, pero lamentablemente es real.
No solo por el primer desenlace ni por el segundo: asesinato y suicidio.
Sino también por diversos hechos que sucedieron luego del asesinato, en el madrileño barrio Las Tablas, en el distrito Fuencarral.
Las pistas del asesinato del sanjuanino en España
- Carlos, portero del edificio donde vivía el sanjuanino Facundo Rico, declaró en la Policía Nacional que vio al sospechoso huyendo de la escena del crimen. También habló de un auto rojo, el mismo que manejaba el matador.
- Una vecina declaró haber percibido un olor acre en el ambiente, por lo cual llamó a la Policía Nacional: era el gas pimienta que el asesino usó para vencer cualquier resistencia que el sanjuanino pudiera oponerle. El envase del producto químico, explican desde España, es una de las pruebas materiales del caso.
- El homicida volvió a su casa, situada a dos horas de Madrid, y pasó el resto del día como si nada. Gestiones personales, contestó cuando la esposa le preguntó a qué había dedicado las horas durante las que estuvo fuera.
- El capítulo final de esta historia se escribió al día siguiente del crimen del argentino Facundo Rico. El miércoles 15, cuando la noticia se destacaba entre las policiales y las más leídas de los medios de prensa españoles, el criminal se fue de su casa en su auto rojo y se arrojó a un pozo de agua natural en Ávila.
- Una pareja que caminaba en la zona declaró haberlo visto. Caminaba perturbado. Rumbo a su destino final.
- La investigación policial y judicial por el asesinato de Facundo Rico deberá ser concluida y cerrada definitivamente debido a la muerte del único sospechoso.
En pocas palabras
- Ingeniero argentino: Facundo Rico fue asesinado a cuchillazos en Madrid, presuntamente por el esposo de una compañera de gimnasio.
- Motivo de venganza: se sospecha que el crimen fue por una supuesta infidelidad de la mujer con Rico.
- Pistas del caso: testimonios de un portero y una vecina, además del uso de gas pimienta, son claves en la investigación policial española.