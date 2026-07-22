Solo dos argentinos en el 11 ideal del Mundial 2026: ¿Messi y quién más?

Por su parte, Lionel Messi tuvo una actuación extraordinaria que sorprendió al mundo. El 10 aportó ocho goles y cuatro asistencias, provocando una gran polémica luego de no recibir el premio a mejor jugador del torneo.
En el resto de la nómina, las selecciones con más presencia fueron España y Francia, con tres futbolistas cada una. Los flamantes campeones aportaron a sus laterales Marc Cucurella y Pedro Porro, sumados al mediocampista Rodrigo Hernández, eje de la cancha y elegido mejor jugador de la competencia.
Los Blues, por su parte, sumaron al defensor Dayot Upamecano, el mediocampista Michael Olise y el delantero Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial 2026 con diez tantos. El hombre del Real Madrid llegó a 22 conquistas en tres ediciones y es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.
El equipo se completó Vozinha (Cabo Verde) como mejor arquero, el mediocampista Jude Bellingham (Inglaterra) y el atacante Erling Haaland (Noruega).
El 11 ideal del Mundial 2026
Arquero
Defensores
- Marc Cucurella (España)
- Lisandro Martínez (Argentina)
- Dayot Upamecano (Francia)
- Pedro Porro (España)
Mediocampistas
- Jude Bellingham (Inglaterra)
- Rodrigo Hernández (España)
- Michael Olise (Francia)
Delanteros
- Kylian Mbappé (Francia)
- Erling Haaland (Noruega)
- Lionel Messi (Argentina)