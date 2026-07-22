Solo dos argentinos en el 11 ideal del Mundial 2026: ¿Messi y quién más?

Por su parte, Lionel Messi tuvo una actuación extraordinaria que sorprendió al mundo. El 10 aportó ocho goles y cuatro asistencias, provocando una gran polémica luego de no recibir el premio a mejor jugador del torneo.

En el resto de la nómina, las selecciones con más presencia fueron España y Francia, con tres futbolistas cada una. Los flamantes campeones aportaron a sus laterales Marc Cucurella y Pedro Porro, sumados al mediocampista Rodrigo Hernández, eje de la cancha y elegido mejor jugador de la competencia.

Los Blues, por su parte, sumaron al defensor Dayot Upamecano, el mediocampista Michael Olise y el delantero Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial 2026 con diez tantos. El hombre del Real Madrid llegó a 22 conquistas en tres ediciones y es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

El equipo se completó Vozinha (Cabo Verde) como mejor arquero, el mediocampista Jude Bellingham (Inglaterra) y el atacante Erling Haaland (Noruega).

El 11 ideal del Mundial 2026

Arquero

Vozinha (Cabo Verde)

Defensores

Marc Cucurella (España)

Lisandro Martínez (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Pedro Porro (España)

Mediocampistas

Jude Bellingham (Inglaterra)

Rodrigo Hernández (España)

Michael Olise (Francia)

Delanteros