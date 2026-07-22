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Solo dos argentinos en el 11 ideal del Mundial 2026: ¿Messi y quién más?

Solamente dos futbolistas de la Selección argentina formaron parte del equipo ideal del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi forma parte del 11 ideal del Mundial 2026.

Lionel Messi forma parte del 11 ideal del Mundial 2026.

La FIFA dio a conocer el equipo ideal del Mundial 2026, el cual se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección argentina, subcampeona de la competencia, aportó solamente dos futbolistas a esta alineación. España y Francia, con tres futbolistas cada uno, son los países que más aportaron a la nómina.

Junto a Lionel Messi, una de las grandes figuras de la Copa del Mundo, apareció Lisandro Martínez. El zaguero central se destacó a lo largo del torneo, en el cual también aportó un gol (en los 16avos de final ante Cabo Verde).

El rendimiento argentino y las figuras del equipo ideal

Licha Martínez fue pilar fundamental en la dupla central que conformó con Cuti Romero, quien también podría haber entrado tranquilamente en el 11 ideal. Lamentablemente, el zaguero fue reemplazado sobre el cierre del primer tiempo en la final del Mundial 2026.

Por su parte, Lionel Messi tuvo una actuación extraordinaria que sorprendió al mundo. El 10 aportó ocho goles y cuatro asistencias, provocando una gran polémica luego de no recibir el premio a mejor jugador del torneo.

En el resto de la nómina, las selecciones con más presencia fueron España y Francia, con tres futbolistas cada una. Los flamantes campeones aportaron a sus laterales Marc Cucurella y Pedro Porro, sumados al mediocampista Rodrigo Hernández, eje de la cancha y elegido mejor jugador de la competencia.

Los Blues, por su parte, sumaron al defensor Dayot Upamecano, el mediocampista Michael Olise y el delantero Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial 2026 con diez tantos. El hombre del Real Madrid llegó a 22 conquistas en tres ediciones y es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

El equipo se completó Vozinha (Cabo Verde) como mejor arquero, el mediocampista Jude Bellingham (Inglaterra) y el atacante Erling Haaland (Noruega).

El 11 ideal del Mundial 2026

Arquero

  • Vozinha (Cabo Verde)

Defensores

  • Marc Cucurella (España)
  • Lisandro Martínez (Argentina)
  • Dayot Upamecano (Francia)
  • Pedro Porro (España)

Mediocampistas

  • Jude Bellingham (Inglaterra)
  • Rodrigo Hernández (España)
  • Michael Olise (Francia)

Delanteros

  • Kylian Mbappé (Francia)
  • Erling Haaland (Noruega)
  • Lionel Messi (Argentina)

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