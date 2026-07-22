"Dejense de joder": Oscar Ruggeri destrozó la teoría conspirativa tras la final de la Selección argentina

"Después de las cosas que escuché decidí venir. Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi que esta final había que perderla. Es de locos que alguien pueda pensar que le vayan a decir eso".

El Cabezón fue contundente a la hora de hacer el análisis deportivo y admitió la superioridad del conjunto europeo en la gran final: "Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España".

"Pero si vamos atrás, con Inglaterra, eso fue increíble cómo se la llevó puesta. Era el partido que esperábamos todos. De ahí a decirnos que hasta acá llegamos, hay que perder... Leí que la FIFA no te deja salir bicampeón. Es muy loco lo que está pasando. No nos subestiman a los jugadores. Dejensé de joder", sumó Ruggeri.

De esta manera, el exdefensor le puso un freno mediático a las versiones disparatadas que buscaban opacar la actuación de la Selección argentina a lo largo del Mundial 2026 y respaldó plenamente la honestidad del plantel tras el intenso desgaste realizado en el certamen.