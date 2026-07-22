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Mundial 2026

"Dejense de joder": Oscar Ruggeri destrozó la teoría conspirativa tras la final de la Selección argentina

Oscar Ruggeri rompió el silencio en medio de las teorías conspirativas que envuelven a la Selección argentina tras la final del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Oscar Ruggeri habló tras la derrota de la Selección argentina.

Oscar Ruggeri habló tras la derrota de la Selección argentina.

Tras la derrota por la mínima diferencia en tiempo suplementario ante España en el MetLife Stadium de New York, la Selección argentina quedó en el centro de insólitas especulaciones. Todo comenzó a raíz de la viralización de un video donde Lionel Messi le pedía a sus compañeros olvidarse de las presiones y simplemente salir a jugar.

A partir de esas imágenes, crecieron teorías conspirativas que hablan de una hipotética orden para que el plantel de la Albiceleste saliera a no ganar la edición 2026 de la Copa del Mundo. En medio de este escándalo, Oscar Ruggeri rompió el silencio y dejó clara su postura al respecto.

Ruggeri explotó en TV y respondió sobre las teorías conspirativas

Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, tomó la posta. En medio del programa F90 de ESPN, donde es panelista, justificó su presencia en el programa expresando su indignación por los rumores que surgieron en los últimos días.

"Después de las cosas que escuché decidí venir. Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi que esta final había que perderla. Es de locos que alguien pueda pensar que le vayan a decir eso".

El Cabezón fue contundente a la hora de hacer el análisis deportivo y admitió la superioridad del conjunto europeo en la gran final: "Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España".

"Pero si vamos atrás, con Inglaterra, eso fue increíble cómo se la llevó puesta. Era el partido que esperábamos todos. De ahí a decirnos que hasta acá llegamos, hay que perder... Leí que la FIFA no te deja salir bicampeón. Es muy loco lo que está pasando. No nos subestiman a los jugadores. Dejensé de joder", sumó Ruggeri.

De esta manera, el exdefensor le puso un freno mediático a las versiones disparatadas que buscaban opacar la actuación de la Selección argentina a lo largo del Mundial 2026 y respaldó plenamente la honestidad del plantel tras el intenso desgaste realizado en el certamen.

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