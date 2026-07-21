El fenómeno young adult sigue consolidándose en Prime Video

Este desempeño se suma a otros hitos recientes del universo young adult de Prime Video:

The Summer I Turned Pretty permaneció 10 semanas en el Top 10 de Nielsen, acumulando 6.570 millones de minutos reproducidos.

permaneció 10 semanas en el Top 10 de Nielsen, acumulando 6.570 millones de minutos reproducidos. We Were Liars estuvo durante tres semanas en el Top 10 de series originales en streaming de Nielsen, con 1.120 millones de minutos reproducidos.

estuvo durante tres semanas en el Top 10 de series originales en streaming de Nielsen, con 1.120 millones de minutos reproducidos. Maxton Hall logró la mayor audiencia global durante su primera semana para una producción original internacional en la historia de Prime Video . La serie ingresó en los rankings de más de 120 países, y su tercera temporada fue confirmada antes del estreno de la segunda.

logró la mayor audiencia global durante su primera semana para una producción original internacional en la historia de . La serie ingresó en los rankings de más de 120 países, y su tercera temporada fue confirmada antes del estreno de la segunda. La franquicia Culpables superó los 100 millones de espectadores en todo el mundo. La trilogía en español se convirtió en un fenómeno global y sus tres películas ocupan lugares dentro del Top 5 de las películas originales de Prime Video en idioma no inglés a nivel mundial, según el ranking correspondiente a la semana del 1 de junio de 2026.

¿Qué títulos llegarán pronto al catálogo de Prime Video?

The Devil’s Mouth - 19 de julio

Sterling Point - 5 de agosto

Sterling Point es un emotivo drama de crecimiento protagonizado por Annie Jacobson (Ella Rubin), una joven de 17 años que vive en Nueva York junto a su hermano gemelo (Keen Ruffalo) y su cariñoso padre adoptivo (Jay Duplass).

Su vida da un giro inesperado cuando hereda la misteriosa isla de su abuelo en Canadá. Allí descubrirá nuevas amistades, romances incipientes y secretos familiares que cambiarán su historia para siempre.

The Last Sunrise - 26 de agosto

The Last Sunrise sigue a Ry (Maia Reficco), una estudiante universitaria que padece una enfermedad crónica, durante una escapada de verano a Mallorca junto a su madre (Eva Longoria). Mientras se enamora inesperadamente de Julián (Fernando Líndez) y comienza a aprender a vivir el momento, el empeoramiento de su salud y los secretos familiares ocultos por mucho tiempo amenazan con desmoronarlo todo antes de que termine el verano.

Enfrentados: Marfil - 9 de septiembre

Marfil Cortés, hija de un poderoso empresario español, ve cómo su vida perfecta en Nueva York se desmorona cuando es secuestrada y, de forma tan inesperada como misteriosa, liberada. Como consecuencia, su padre le asigna como guardaespaldas al enigmático Sebastian Moore.

A pesar de su fuerte espíritu independiente y de la distancia profesional que él intenta mantener, entre ambos comienza a surgir una atracción inevitable. La personalidad reservada y misteriosa de Sebastian, junto con el carácter libre y el gran corazón de Marfil, empezarán a derribar las barreras que ambos construyeron a su alrededor. De regreso en España, y mientras nuevas amenazas ponen sus vidas en riesgo, deberán enfrentarse a un mundo donde nada —ni nadie— es lo que parece.

The Love Hypothesis - 23 de septiembre

Basada en la novela bestseller del New York Times de Ali Hazelwood, The Love Hypothesis sigue a Olive (Lili Reinhart), una brillante estudiante de doctorado completamente enfocada en construir su futuro académico.

Pero cuando descubre que su mejor amiga, Ahn (Rachel Marsh), se ha enamorado de Jeremy (Nicholas Duvernay), el chico que a ella le gustaba, Olive toma una decisión impulsiva: besa al intimidante profesor Adam Carlsen (Tom Bateman) para demostrar que ya lo superó.

Lo que comienza como un desesperado acto de amistad se convierte en una relación falsa, con reglas, límites y un acuerdo que beneficia a ambos. Sin embargo, cuando la línea entre la actuación y la realidad empieza a desdibujarse, Olive deberá poner a prueba su hipótesis más desafiante hasta el momento: que quizá el amor realmente valga la pena.