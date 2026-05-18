Off Campus: ¿qué se sabe sobre la segunda temporada?

Off Campus elenco Elenco de Off Campus, la serie éxito de Prime Video.

El personaje de John Logan es interpretado por el actor Antonio Cipriano, quien ahora tomará la posta como protagonista de Off Campus.

Es importante aclarar que, de la misma forma que ocurre con Bridgerton, en la serie Off Campus cada temporada tendrá un protagonista diferente. En la primera temporada, el protagonista fue Garrett Graham, y ahora le tocará a Logan.

Volviendo al tema de la segunda temporada, se sabe que ahora se sumará al elenco la actriz India Fowler quien se pondrá en la piel de Grace Ivers, el interés amoroso del nuevo personaje principal.

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Sin embargo, y como ocurrió con la primera temporada, se espera que la serie también siga explorando la historia de Dean Di Laurentis (Stephen Thomas Kalyn) y Allie Hayes (Mika Abdalla), que en las novelas de Elle Kennedy corresponde a "The Score".

Quien no volverá a la segunda temporada de Off Campus será Josh Heuston, quien asumió el rol de Justin Kohl en los primeros episodios.

Teniendo en cuenta los tiempos de producción, grabación y edición, la segunta temporada de Off Campus podría volver a la plataforma de Prime Video en 2027.