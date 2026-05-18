A menos de una semana de su estreno, la serie Off Campus de Prime Video se convirtió no solo en una de las producciones más vistas de esta plataforma, sino también en el contenido más consumido a nivel mundial.
Off Campus: ¿qué se sabe sobre la segunda temporada?
La serie Off Campus es la serie más vista a nivel mundial en Prime Video y los fanáticos quieren saber qué ocurrirá en la segunda temporada
Ahora los fanáticos no solo quieren ver la segunda temporada (cuya filmación comienza pronto), sino que además han agotado los libros de esta saga en las librerías.
¿Qué se sabe sobre la segunda temporada de Off Campus?
Las grabaciones de la segunda temporada de la serie Off Campus comenzarán entre los meses de junio y julio de este año. En cuanto a quiénes serán los protagonistas de la misma, por el momento se sabe que se centrará en la historia de amor de John Logan.
El personaje de John Logan es interpretado por el actor Antonio Cipriano, quien ahora tomará la posta como protagonista de Off Campus.
Es importante aclarar que, de la misma forma que ocurre con Bridgerton, en la serie Off Campus cada temporada tendrá un protagonista diferente. En la primera temporada, el protagonista fue Garrett Graham, y ahora le tocará a Logan.
Volviendo al tema de la segunda temporada, se sabe que ahora se sumará al elenco la actriz India Fowler quien se pondrá en la piel de Grace Ivers, el interés amoroso del nuevo personaje principal.
Sin embargo, y como ocurrió con la primera temporada, se espera que la serie también siga explorando la historia de Dean Di Laurentis (Stephen Thomas Kalyn) y Allie Hayes (Mika Abdalla), que en las novelas de Elle Kennedy corresponde a "The Score".
Quien no volverá a la segunda temporada de Off Campus será Josh Heuston, quien asumió el rol de Justin Kohl en los primeros episodios.
Teniendo en cuenta los tiempos de producción, grabación y edición, la segunta temporada de Off Campus podría volver a la plataforma de Prime Video en 2027.