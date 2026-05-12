Off Campus llega a Prime Video: ¿cuándo se estrena la serie?

El romance universitario Off Campus, basado en la serie de libros superventas, sigue a un equipo élite de hockey sobre hielo y a las mujeres en las vidas de sus jugadores, mientras lidian con el amor, el desamor y el autodescubrimiento, forjando amistades profundas y vínculos duraderos a la vez que navegan por la compleja transición a la adultez.

La primera temporada sigue el romance sensual y divertido de "polos opuestos" entre la reservada compositora Hannah y el atleta estrella de hockey de la Universidad Briar, Garrett.

¿Quiénes protagonizan la serie "Off Campus"?

Esta serie de Prime Video contará con las actuaciones de Ella Bright, Belmont Cameli, Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Josh Heuston y Stephen Kalyn.

Louisa Levy es la creadora, co-showrunner y productora ejecutiva de Off Campus, junto a Gina Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman participan como productores ejecutivos por parte de Temple Hill. Leanna Billings de Billings Productions y Neal Flaherty también son productores ejecutivos.

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Elle Kennedy, la creadora del universo de Off Campus, es una autora de bestsellers del New York Times, USA Today y Wall Street Journal con más de 50 novelas de ficción contemporánea y romance. Sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas y se han vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo.

¿De qué trata la serie "Off Campus"?

El drama universitario, basado en la exitosa serie de libros Kiss Me, sigue a un equipo élite de hockey sobre hielo, y a las mujeres que forman parte de sus vidas, mientras enfrentan el amor, el desamor y el autodescubrimiento, forjando amistades profundas y lazos duraderos al mismo tiempo que navegan las complejidades de la transición hacia la adultez. La primera temporada sigue el sexy y divertido romance entre Hannah, una compositora reservada, y Garrett, la estrella del equipo de hockey de la Universidad de Briar, dos opuestos que se atraen.