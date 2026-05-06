Todos conocemos a alguien que al mínimo susto se niega a ver una película de miedo, aunque también tenemos conocidos que disfrutan de esa sensación extraña e incómoda que te provoca un buen film de terror. En esta oportunidad, traemos a recomendar un título que seguramente le gustará a los amantes del miedo.
La película que arrasa Prime Video y está en el top de las más vistas
Se trata de una película que se estrenó este 2026 y relata una historia de terror psicológico sobrenatural. Se posiciona como una de las más vistas de Prime Video
El film en cuestión se llama Terror en Silent Hill: regreso al infierno (Return to Silent Hill) y se estrenó a principios de 2026. Recientemente fue agregada a Prime Video y ya se posiciona en el puesto n° 3 de las películas más vistas en Argentina. Tiene una duración de 105 minutos y combina suspenso, drama y miedo.
Prime Video: ¿de qué trata?
"Terror en Silent Hill: regreso al infierno trae a la icónica franquicia de terror de regreso a la pantalla grande. Cuando James recibe una misteriosa carta de su amor desaparecido, Mary, es arrastrado a Silent Hill - un pueblo que alguna vez fue familiar y ahora está sumido en la oscuridad. Mientras la busca, James enfrenta a criaturas monstruosas y descubre una escalofriante verdad", revela la descripción de Prime Video.
Impulsado por las sombras de su pasado, James Sunderland regresa a Silent Hill para encontrar a su amor perdido, Mary Crane. Pero el pequeño pueblo oscuro y deprimente ya no es el lugar de sus recuerdos.
James se encuentra con personajes que le parecen demasiado familiares y que intentan distraerlo de su búsqueda de Mary. Cuanto más busca a Mary, más comienza a preguntarse si esto sigue siendo la realidad, o si ha caído en el oscuro inframundo de Jacob Crane.
Esta película está basada libremente en el videojuego Silent Hill 2 de 2001 de Konami. Fue escrita y dirigida por Christophe Gans, y es la tercera entrega de la franquicia y un reinicio de la serie de hace años.
Tráiler
Reparto de la película
- Jeremy Irvine como James Sunderland.
- Hannah Emily Anderson interpreta a Mary Crane.
- Evie Templeton es Laura.
- Pearse Egan como Eddie.
- Robert Strange es Pyramid Head.