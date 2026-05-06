La película que arrasa Prime Video y está en el top de las más vistas

Prime Video: ¿de qué trata?

"Terror en Silent Hill: regreso al infierno trae a la icónica franquicia de terror de regreso a la pantalla grande. Cuando James recibe una misteriosa carta de su amor desaparecido, Mary, es arrastrado a Silent Hill - un pueblo que alguna vez fue familiar y ahora está sumido en la oscuridad. Mientras la busca, James enfrenta a criaturas monstruosas y descubre una escalofriante verdad", revela la descripción de Prime Video.

Impulsado por las sombras de su pasado, James Sunderland regresa a Silent Hill para encontrar a su amor perdido, Mary Crane. Pero el pequeño pueblo oscuro y deprimente ya no es el lugar de sus recuerdos.

Silent Hill regreso Es una película francesa dirigida por Christophe Gans.

James se encuentra con personajes que le parecen demasiado familiares y que intentan distraerlo de su búsqueda de Mary. Cuanto más busca a Mary, más comienza a preguntarse si esto sigue siendo la realidad, o si ha caído en el oscuro inframundo de Jacob Crane.

Esta película está basada libremente en el videojuego Silent Hill 2 de 2001 de Konami. Fue escrita y dirigida por Christophe Gans, y es la tercera entrega de la franquicia y un reinicio de la serie de hace años.

Tráiler

Embed - TERROR EN SILENT HILL: REGRESO AL INFIERNO Tráiler Español Latino (2026)

Reparto de la película