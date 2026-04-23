Prime Video y la serie coreana que es ideal para ver de un tirón

serie la señorita oh ¡La otra señorita Oh! cuenta una historia llena de historias llena de romance, drama y giros inesperados.

Prime Video: ¿de que trata la serie?

"Narra la historia de dos mujeres que no sólo comparten el mismo nombre, Oh Hae Young, sino que también comparten destino con el mismo hombre, Park Do Kyung, que puede ver el futuro", revela la descripción de Prime Video.

Oh Hae-Young puede ser un nombre muy común, pero muy especial si se trata de marcar el destino de dos mujeres. Una es Oh Hae-Young "común", una mujer que siempre se ha pasado a la sombra de Oh Hae Young "bonita" desde que eran jóvenes.

serie coreana El k-drama es protagonizado por dos grandes estrellas coreanas: Eric Mun y Seo Hyun-jin.

Sus destinos una vez más serán cruzados y cambiados a causa de sus nombres y de un hombre: Park Do-Kyung, el cual repentinamente comenzará a tener visiones del futuro y todas relacionadas con Oh Hae-Young "Común". Sin embargo todo lo anterior será totalmente extraño, pues él no conoce aún a la chica de sus visiones. ¿Por qué su futuro está enredado con el de una mujer desconocida?

Tráiler

Embed - La Otra Señorita Oh en Español Latino - Dorama en Audio Latino

Reparto