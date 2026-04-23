Prime Video es el servicio de streaming de Amazon cuyo contenido se centra principalmente en películas y series producidas por la misma empresa. Sin embargo, también transmite eventos en vivo, y contenido multimedia de otras empresas distribuidoras.
Prime Video y la serie coreana que es ideal para ver de un tirón
Se trata de un romántico k-drama con una temática sensible y fuera de lo común. Conoce la trama y los personajes
En esta ocasión, traemos como recomendación un k-drama, una serie producida en Corea del Sur. ¡La otra señorita Oh! (Ddo Oh Hae Yeong) es una producción que se estrenó en 2016, con una temporada de 18 episodios. Se trata de una comedia romántica dirigida por Song Hyun-wook, realizador de otros proyectos como Beauty Inside y The Golden Spoon.
La serie es protagonizada por Eric Mun, el actor que es cantante y líder de Shinhwa, junto con Seo Hyun Jin, actriz y cantante del grupo femenino M.I.L.K.
Prime Video: ¿de que trata la serie?
"Narra la historia de dos mujeres que no sólo comparten el mismo nombre, Oh Hae Young, sino que también comparten destino con el mismo hombre, Park Do Kyung, que puede ver el futuro", revela la descripción de Prime Video.
Oh Hae-Young puede ser un nombre muy común, pero muy especial si se trata de marcar el destino de dos mujeres. Una es Oh Hae-Young "común", una mujer que siempre se ha pasado a la sombra de Oh Hae Young "bonita" desde que eran jóvenes.
Sus destinos una vez más serán cruzados y cambiados a causa de sus nombres y de un hombre: Park Do-Kyung, el cual repentinamente comenzará a tener visiones del futuro y todas relacionadas con Oh Hae-Young "Común". Sin embargo todo lo anterior será totalmente extraño, pues él no conoce aún a la chica de sus visiones. ¿Por qué su futuro está enredado con el de una mujer desconocida?
Tráiler
Reparto
- Eric Mun como Park Do-kyung.
- Seo Hyun-jin es Oh Hae-young (soil).
- Kim Ji-seok interpreta a Lee Jin-sang.
- Jeon Hye-bin es Oh Hae-young (gold).
- Ye Ji-won interpreta a Park Soo-kyung.