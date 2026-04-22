Cornejo acordó con la Cámara de Comercio Argentina en Australia una "agenda común" en minería

Highway One en Australia (1) Mendoza busca estrechar vínculos con Australia y aprovechar la experiencia de ese país en el desarrollo minero.

La visita de Berazategui coincidió con la realización de Andean Bridge, el foro internacional realizado en la provincia que atrajo a especialistas, inversores y ejecutivos de empresas de distintas partes del mundo. Un evento por el que Mendoza busca convertirse en hub financiero para la minería.

Argentina Rocks, otro encuentro internacional de minería en Mendoza

El encuentro responde al viaje de la vicegobernadora Hebe Casado y el director de Minería Shantal, a Australia en julio de 2024. Allí las autoridades de la Cámara encabezadas por su vice, que destacó "el gran esfuerzo de Mendoza por posicionarse en el mapa mundial minero", se comprometieron a visitar la provincia.

Por eso, en la ocasión Shantal invitó a Berazategui a participar del Argentina Rocks, un congreso internacional de perfil técnico sobre potencial exploratorio, que volverá a tener a Mendoza como epicentro de la minería, los días 27 y 28 de mayo.

Desde la cartera enfatizaron que "el objetivo de la visita es seguir forjando los lazos. Además de invitaciones mutuas a eventos como el Argentina Rocks, para que empresas que integran la Cámara y estén interesadas participen, con todo el know-how que tienen".

La agenda del Ejecutivo provincial en busca de traccionar proyectos no se detiene. De hecho, días atrás el propio Cornejo se reunió con ejecutivos de varias multinacionales en Chile y confirmó su interés por invertir en la minería mendocina.