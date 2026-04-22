La minería es sin duda uno de los temas más relevantes para el presente y el futuro de Mendoza. En ese contexto, el gobernador Alfredo Cornejo recibió este miércoles al vice de la Cámara de Comercio Argentina en Australia Occidental para analizar la experiencia de esa región en la materia y avanzar en una "agenda común".
Cornejo acordó con la Cámara de Comercio Argentina en Australia una "agenda común" en minería
Cornejo se reunió con el vice de la cámara cuyos socios tienen más de 1.000 minas en Australia. Invitación a Argentina Rocks, otro evento de minería en mayo
"Avanzamos en una agenda común enfocada en el desarrollo minero, tomando como referencia la experiencia de Australia Occidental, una región con amplia trayectoria y más de 1.000 minas en producción", señaló Cornejo luego de reunirse con Diego Belazategui, directivo de la Cámara, a través de su cuenta de X.
En la reunión se acordó trabajar con el Ministerio de Energía y Minería la cooperación entre ambas regiones. Y, según señaló el propio mandatario, quien estuvo acompañado por la ministra Jimena Latorre y el director Jerónimo Shantal, "construir vínculos estratégicos que nos permitan aprender, integrarnos y generar más desarrollo para Mendoza".
La visita de Berazategui coincidió con la realización de Andean Bridge, el foro internacional realizado en la provincia que atrajo a especialistas, inversores y ejecutivos de empresas de distintas partes del mundo. Un evento por el que Mendoza busca convertirse en hub financiero para la minería.
Argentina Rocks, otro encuentro internacional de minería en Mendoza
El encuentro responde al viaje de la vicegobernadora Hebe Casado y el director de Minería Shantal, a Australia en julio de 2024. Allí las autoridades de la Cámara encabezadas por su vice, que destacó "el gran esfuerzo de Mendoza por posicionarse en el mapa mundial minero", se comprometieron a visitar la provincia.
Por eso, en la ocasión Shantal invitó a Berazategui a participar del Argentina Rocks, un congreso internacional de perfil técnico sobre potencial exploratorio, que volverá a tener a Mendoza como epicentro de la minería, los días 27 y 28 de mayo.
Desde la cartera enfatizaron que "el objetivo de la visita es seguir forjando los lazos. Además de invitaciones mutuas a eventos como el Argentina Rocks, para que empresas que integran la Cámara y estén interesadas participen, con todo el know-how que tienen".
La agenda del Ejecutivo provincial en busca de traccionar proyectos no se detiene. De hecho, días atrás el propio Cornejo se reunió con ejecutivos de varias multinacionales en Chile y confirmó su interés por invertir en la minería mendocina.