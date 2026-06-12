Alfredo Cornejo y Claudio Poggi inauguraron el primer centro de monitoreo del país para frenar el delito

centrol de control unificado mendoza san luis El centro de control unificado de Mendoza y San Luis fue inaugurado este viernes en Desaguadero. Foto: Prensa de Gobierno

Una apuesta para mejorar la seguridad y el trabajo de la Policía

La puesta en funcionamiento de esta infraestructura representa un nuevo avance del Plan Regional de Seguridad que Mendoza, San Luis y San Juan impulsan desde 2024 con el objetivo de construir una estrategia común frente a fenómenos delictivos que trascienden los límites provinciales.

Durante el acto, el gobernador de Mendoza destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando la provincia con San Luis en materia de seguridad y valoró el compromiso de los equipos técnicos y policiales de ambas provincias. “Nosotros firmamos, ponemos la voluntad política, que no es poco, pero si no hay gestión y ejecutividad posterior, las cosas no suceden”, afirmó, al remarcar la importancia de que los acuerdos institucionales se traduzcan en acciones concretas.

Cornejo señaló que la coordinación entre los distintos niveles del Estado resulta indispensable para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad. En ese sentido, explicó que las provincias cuentan con competencias propias, pero también existe una responsabilidad compartida con la Nación vinculada a las fronteras, las bases de datos y la actuación de las fuerzas federales.

Al referirse a la lucha contra el delito complejo, sostuvo que “el crimen organizado, por definición, es organizado” y advirtió que el Estado debe alcanzar niveles de articulación similares para combatirlo eficazmente. Asimismo, destacó el trabajo sostenido que Mendoza viene realizando durante la última década para mejorar procedimientos, integrar información y fortalecer la cooperación entre organismos.

centrol de control unificado mendoza san luis 1 El nuevo centro integra controles operativos, tecnología, intercambio de información y coordinación permanente entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias. Foto: Prensa de Gobierno

El rol del Poder Judicial

El mandatario remarcó además que la coordinación con el Poder Judicial es clave para obtener resultados concretos en la persecución penal. Explicó que “Mendoza ha impulsado una mayor articulación con los ministerios públicos y con la Justicia Federal para abordar fenómenos criminales que exceden los límites jurisdiccionales tradicionales”.

Cornejo advirtió que los nuevos fenómenos delictivos exigen respuestas innovadoras y coordinadas. “Si nosotros no coordinamos nuestras tareas, el crimen organizado va a estar mejor organizado que el Estado”, afirmó. En ese sentido, resaltó la necesidad de fortalecer la inteligencia criminal, compartir información estratégica y optimizar los recursos disponibles para enfrentar amenazas como el ciberdelito.

Durante su discurso, puso en valor la infraestructura tecnológica desarrollada por Mendoza para la investigación criminal. Destacó especialmente el laboratorio de ADN provincial y señaló que “ya es líder en Latinoamérica por la cantidad de huellas levantadas, superando las 100.000 muestras registradas”. Además, manifestó la disposición de compartir esa capacidad con otras jurisdicciones mediante convenios de cooperación.

centro de control desaguadero Alfredo Cornejo y Claudio Poggi observan los monitores del nuevo centro de control. Foto: Prensa de Gobierno

Cornejo también resaltó la creación de nuevos laboratorios vinculados al cibercrimen y aseguró que la organización institucional será determinante para seguir mejorando los indicadores de seguridad. “Estamos muy consustanciados con que, si no nos organizamos bien, no obtendremos resultados concretos”, señaló.

Luego, afirmó que Mendoza logró una disminución sostenida de los delitos violentos durante la última década, aunque advirtió sobre la persistencia de ilícitos vinculados a la economía informal. En ese sentido, consideró que la consolidación de una economía formal también contribuye a reducir espacios de acción para las organizaciones criminales.

En el cierre de su intervención, destacó la importancia estratégica de la Zona de Control Unificado para Mendoza, San Luis y el resto del país. “Este centro de monitoreo va a ser muy útil a los efectos de la seguridad en nuestras provincias”, sostuvo, al tiempo que aseguró que permitirá agilizar el tránsito, fortalecer los controles y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Una amplia participación empresarial

Por su parte, el Gobernador de San Luis destacó la amplia participación empresarial en el proceso licitatorio de la obra y valoró la competencia generada. “La idea es que participen muchas empresas en todas las licitaciones. Este es un ejemplo: hubo 10 propuestas, así que es muy bueno”, afirmó y agradeció a las firmas que presentaron sus ofertas.

Poggi remarcó que su Gobierno provincial mantuvo una política de diálogo permanente con el sector privado antes de la apertura de sobres. Señaló que los pliegos fueron puestos a consideración con anticipación, se recibieron sugerencias de las empresas y varias de ellas fueron incorporadas para fortalecer la transparencia y la participación en los procesos licitatorios.

El mandatario puntano también destacó la labor de los equipos técnicos y académicos que colaboraron en el desarrollo de los proyectos de infraestructura provincial. En ese sentido, reconoció el aporte de la facultad, de sus docentes y estudiantes, así como del personal encargado de ejecutar las obras.

Al referirse a la seguridad pública, Poggi sostuvo que el crecimiento económico y la generación de empleo requieren entornos seguros y previsibles. “Sigamos poniéndole toda la decisión política y la voluntad política para que la seguridad sea una política de Estado, porque está vinculada con el trabajo”, expresó. Además, remarcó que “si nadie invierte, no hay trabajo, y el trabajo es el ordenador social por excelencia”.

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Seguridad regional y trabajo articulado

En ese marco, la ministra de Seguridad Nacional puso en valor el trabajo de las ministras Mercedes Rus y Nancy Sosa, al afirmar que “son las que marcan el norte de las discusiones en los Consejos de Seguridad Interior y constituyen dos ejemplos de profesionalismo y de trabajo articulado”.

Monteoliva destacó que Mendoza y San Luis avanzan en una política de seguridad regional basada en la integración de información, tecnología y capacidades operativas. “Cuando hay decisión política firme y capacidad técnica adecuada, los convenios no se quedan en el papel, los convenios se hacen realidad”, sostuvo.

Al referirse a la puesta en marcha del Centro de Monitoreo Unificado Mendoza-San Luis, aseguró que representa “una forma de trabajo basada en el intercambio de información en tiempo real, con coordinación operativa y capacidad de anticipación” frente a las nuevas modalidades delictivas. Además, señaló que el Ministerio de Seguridad Nacional acompaña este proceso con herramientas como el Anillo Digital, que permite detectar vehículos con pedido de secuestro y coordinar respuestas inmediatas entre fuerzas provinciales y federales.

La funcionaria consideró que el Centro expresa una visión moderna de la seguridad sustentada en el uso de tecnología, análisis de datos e intercambio permanente de información. Asimismo, explicó que las organizaciones criminales operan en red y se desplazan por corredores estratégicos, por lo que la respuesta estatal debe ser integrada y coordinada entre jurisdicciones.

Durante su discurso, Monteoliva analizó el escenario de seguridad en América Latina al recordar que la región continúa registrando altos niveles de violencia y que Sudamérica es hoy el principal corredor mundial de producción y tráfico de cocaína. Frente a ese contexto, destacó que Argentina registra “la tasa de homicidios más baja de toda América Latina y la más baja de toda nuestra historia”. Según precisó, los homicidios disminuyeron un 18% desde el inicio de la actual gestión nacional y los robos muestran una tendencia descendente en todo el país. “Los homicidios no bajan al azar ni por magia”, afirmó, al atribuir esos resultados al análisis, la evidencia y la articulación entre jurisdicciones.

centro de control funcionarios Alfredo Cornejo puso en valor la infraestructura tecnológica desarrollada por Mendoza para la investigación criminal. Foto: Prensa de Gobierno

No obstante, alertó sobre el crecimiento de los delitos vinculados a la virtualidad, una problemática que exige fortalecer la capacitación y las capacidades técnicas de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, agradeció a los gobernadores, ministras y equipos técnicos de ambas provincias por impulsar estos procesos de integración y aseguró que “cuando las provincias trabajan juntas y se suma el acompañamiento del Gobierno nacional, los resultados son posibles, los resultados son tangibles y los resultados llegan”. En ese marco, convocó a seguir fortaleciendo el trabajo conjunto para garantizar más orden y seguridad a los ciudadanos de Mendoza, San Luis y de todo el país.

Posteriormente, Rus explicó que el nuevo Centro permitirá que las fuerzas policiales de ambas provincias trabajen de manera integrada, compartan información en tiempo real y coordinen acciones con las fuerzas federales.

Además, valoró la importancia de superar los límites jurisdiccionales en la lucha contra el delito: “Tenemos que estar organizados frente al delito y atacarlo también de manera regional”.

Finalmente, Rus valoró el trabajo conjunto desarrollado entre ambas provincias y destacó la coordinación permanente entre las policías provinciales, Gendarmería y la Policía Federal para fortalecer la seguridad en la región.

Un trabajo regional que comenzó en 2024

El proceso se inició formalmente el 4 de marzo de 2024 en la Casa de Mendoza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las provincias comenzaron a trabajar en una agenda común orientada a integrar tecnología, información, controles y protocolos operativos.

Posteriormente, el 31 de mayo de ese año, los gobernadores de Mendoza, San Juan y San Luis firmaron en el Arco Desaguadero el Convenio Marco que dio origen al Plan de Unificación de Controles Jurisdiccionales y estableció las bases institucionales para la cooperación regional.

En Mendoza, dicho convenio fue ratificado mediante la Ley Provincial N.º 9667, consolidando el respaldo normativo a una estrategia que promueve la integración regional como herramienta para fortalecer la prevención y la seguridad.

A partir de ese acuerdo se avanzó en la integración de herramientas tecnológicas y en la construcción de una base de datos compartida para el intercambio de información sobre personas y vehículos con medidas judiciales o requerimientos vigentes. La plataforma comenzó a operar durante agosto de 2024 y permitió fortalecer los controles preventivos en rutas y corredores estratégicos.

Durante ese mismo período también se desarrollaron capacitaciones conjuntas, reuniones técnicas y mesas de trabajo especializadas en materia de infraestructura, tecnología, narcocriminalidad y seguridad rural, fortaleciendo la coordinación entre las fuerzas policiales y los equipos técnicos de las tres provincias.

Más controles y presencia en el territorio

La articulación regional también se tradujo en una mayor presencia operativa en rutas, corredores estratégicos y zonas limítrofes. Entre Mendoza y San Luis se realizaron 15 controles conjuntos durante 2024, 19 durante 2025 y 10 en lo que va de 2026.

Por su parte, Mendoza y San Juan llevaron adelante 10 controles conjuntos en 2024, cinco en 2025 y dos durante el presente año.

Además, durante 2025 se concretaron más de 24 operativos conjuntos en zonas limítrofes y corredores interprovinciales, mientras que en lo que va de 2026 ya se realizaron otros 12 procedimientos coordinados entre las fuerzas de seguridad de la región.

Estos operativos permitieron fortalecer la prevención, mejorar el intercambio de información y consolidar mecanismos de actuación conjunta frente a distintos tipos de delitos y situaciones de riesgo.

Una nueva etapa para la seguridad regional

Las autoridades destacaron que la Zona de Control Unificado inaugurada en Desaguadero permitirá optimizar recursos, fortalecer la detección temprana de personas y vehículos con medidas pendientes, mejorar el intercambio de información en tiempo real y potenciar la capacidad preventiva de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, remarcaron que la iniciativa constituye un paso más en la consolidación de una política pública basada en la cooperación entre provincias, el uso de tecnología aplicada a la seguridad y la coordinación permanente entre jurisdicciones.

Con esta inauguración, Mendoza y San Luis profundizan una estrategia de trabajo conjunto que busca brindar respuestas más eficientes a fenómenos que trascienden los límites geográficos tradicionales y requieren una mirada regional para su abordaje.

La nueva Zona de Control Unificado representa así un hito dentro del Plan Regional de Seguridad y consolida un modelo de cooperación que integra infraestructura, tecnología, información y capacidad operativa para fortalecer la seguridad de quienes transitan, trabajan y desarrollan actividades en la región.