Petri tendría autorización para jugar si Cornejo mantiene las PASO ¿y si no?

Alfredo Cornejo tratará de mantener las elecciones PASO para definir a su sucesor por más que eso sea peligroso. Foto: Prensa de Gobierno

Todas las teorías conspiranoides que atravesaron la conversación de las redes sociales en la última semana buscándole un porqué a nuestra derrota en la final del mundo, hacían referencia de alguna manera a una mano negra, y política.

¿La caja de pandora o jugamos mal?

Que fue la FIFA con Gianni Infantino -a quien Lionel Messi dejó de seguir en sus redes-, que fue Donald Trump en alianza con el sionismo genocida, que fueron los reyes de España amenazando al poder europeo, que fue Inglaterra amenazando familiares de jugadores que juegan allá, que las millonarias apuestas deportivas “lesionaron” figuras y que Javier Milei estaba prendido con su ausencia en esa final, entre otros guisos con tufo a operación política dominaron las redes por varios días y hasta hoy.

Si uno se rige por las declaraciones del técnico Lionel Scaloni, de quien debemos estar eternamente agradecidos y no deberíamos porqué dudar de su palabra, “España nos superó en juego y hay que reconocerlo”. Fin de la historia: “así, shecorta”.

Enojado pero no tanto

Hasta en la Legislatura mendocina se coló el fútbol cuando los legisladores salieron a bocharle la idea a un puñado de correligionarios radicales no cornejistas que soñaron por un rato que la soltada de mano del gobernador a su vicegobernadora podría alcanzar para despojarla de su lugar mediante un juicio político.

El enojo del Alfredo con la Hebe por el tema de sus dichos en redes, indudablemente no era para tanto. Casado puede estar tranquila por ahora y seguir tuiteando sin problemas. Demasiados frentes internos tendrá que atender el gobernador en los días que vienen como para darle mucha bola a esta minucia de la vice pendenciera.

Un puñado de correligionarios radicales no cornejistas soñaron por un rato que la soltada de mano del gobernador a su vicegobernadora podría alcanzar para despojarla de su lugar mediante un juicio político. Pero eso no ocurrió. Foto: archivo

Si la historia la escriben los que ganan…

Ganar o perder es parte del mismo juego. Por ahí le toca a uno poner al perdedor. Si no pregúntenle a la Selección argentina de fútbol que se quedó con las ganas y nosotros con los papelitos picados guardados para la próxima.

Esta semana escuché en un medio porteño que Luis Majul le hizo 18 notas a Milei desde que asumió la presidencia, Gabriel Aniello (¿?) 16, Alejandro Fantino 11, Esteban Trebucq10 y Jonatan Viale 6. Además del mucho olor a huevo, claramente la estrategia del presidente es rebotar más que dar notas que lo incomoden y así escribir un relato que solo creen los suyos. Cualquier parecido con el kirchnerismo es pura coincidencia. Ninguno de los periodistas que accede fácilmente a la Casa Rosada es trending topic con sus programas.

Luis Petri intentaría ser el segundo gobernador desde la vuelta de la democracia nacido en San Martín, el Este mendocino, el primero fue Santiago Felipe Llaver. Mendoza no discrimina, tuvo al primer gobernador de su historia correntino y más cerca en el tiempo un gobernador rosarino y otro jujeño.

Las encuestas pululan en la Rosada

Karina Milei, hermana presidencial superpoderosa, mira encuestas todos los días, sabe que nadie en Mendoza mide más que Petri: más allá de las promesas hechas a Cornejo, si hay definición en internas, podrían hacerlo jugar. Y ella dirá que fue su hermano.

Pasa que la que siempre habla con Cornejo es Karina, o sea, Javier Milei en persona no le ha prometido nada al gobernador, lo ha hecho ella. El presidente está convencido de que hay que hacerlo jugar a Petri y quedarse con Mendoza. Le estaría importando bastante poco lo que haya arreglado su hermana y hasta ese juego de dos diferentes sería parte de la estrategia.

La elección del año que viene tiene premios para todos porque se eligen también senadores nacionales pero esa recompensa, por la que varios dejan la vida, no le interesa tanto a Petri: él quiere ser gobernador y difícilmente puedan convencerlo de otra cosa sabiendo que el bondi de la fama rutilante en política pasa una sola vez.