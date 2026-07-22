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Diputados rechazaron el pedido de juicio político a Hebe Casado por su polémico posteo en el Mundial

La acusación había surgido por sus dichos sobre la Selección de Francia durante el Mundial. El planteo fue desestimado con 33 votos negativos y 11 positivos

Analía Doña
Editado por Analía Doña
Hebe Casado, sin juicio político.

Hebe Casado, sin juicio político.

Foto: X de Hebe Casado

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, presentado luego de la polémica generada por sus declaraciones sobre la Selección de Francia durante el Mundial 2026.

La votación terminó con 33 votos negativos y 11 positivos, por lo que la acusación quedó desestimada y no avanzará hacia una instancia posterior dentro del proceso previsto por la Constitución provincial.

El tratamiento se realizó en el marco del artículo 109, inciso 2, de la Constitución de Mendoza, que establece que, una vez presentado un pedido de juicio político, la Cámara debe definir por votación nominal y por mayoría simple si los cargos formulados constituyen una falta o delito que dé lugar al proceso.

La Cámara de Diputados rechazó el pedido político contra Hebe Casado.

La Cámara de Diputados rechazó el pedido político contra Hebe Casado.

El origen de la polémica de Hebe Casado con Francia

El pedido de juicio político fue impulsado después de un posteo de Casado en redes sociales durante el Mundial, tras un partido de la Selección francesa. La vicegobernadora realizó comentarios sobre el equipo galo que generaron críticas y una escalada de cuestionamientos, incluso desde la Embajada francesa.

La presentación fue realizada por dirigentes radicales críticos del oficialismo provincial, quienes argumentaron que las expresiones de Casado podían constituir una causal de mal desempeño y conducta impropia para el ejercicio del cargo.

Defensa a Hebe Casado en Diputados

Al ponerse en consideración de la Cámara, el planteo obtuvo:

  • 33 votos negativos
  • 11 votos positivos
  • 3 diputados ausentes

Los votos afirmativos correspondieron al peronismo y a los legisladores de La Unión Mendocina (LUM) Gustavo Scanio y Jorge Difonso.

Los diputados ausentes fueron Edgardo Civit Evans, Gabriela Lizana y Silvina Gómez.

La acusación quedó desestimada

Con el rechazo de la Cámara baja, el pedido de juicio político quedó cerrado en esta etapa. Según establece la Constitución provincial, si la decisión de Diputados es negativa, la acusación queda de hecho desestimada.

En pocas palabras

  • Juicio político: Diputados rechazaron el pedido contra Hebe Casado por sus dichos sobre Francia.
  • Votación: la iniciativa fue desestimada con 33 votos negativos frente a 11 positivos.
  • Origen: la polémica surgió por comentarios de Casado sobre la Selección de Francia durante el Mundial.
Resumen generado por Thinkindot AI

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