Diputados rechazaron el pedido de juicio político a Hebe Casado por su polémico posteo en el Mundial

La Cámara de Diputados rechazó el pedido político contra Hebe Casado.

El origen de la polémica de Hebe Casado con Francia

El pedido de juicio político fue impulsado después de un posteo de Casado en redes sociales durante el Mundial, tras un partido de la Selección francesa. La vicegobernadora realizó comentarios sobre el equipo galo que generaron críticas y una escalada de cuestionamientos, incluso desde la Embajada francesa.

La presentación fue realizada por dirigentes radicales críticos del oficialismo provincial, quienes argumentaron que las expresiones de Casado podían constituir una causal de mal desempeño y conducta impropia para el ejercicio del cargo.

Defensa a Hebe Casado en Diputados

Al ponerse en consideración de la Cámara, el planteo obtuvo:

33 votos negativos

11 votos positivos

3 diputados ausentes

Los votos afirmativos correspondieron al peronismo y a los legisladores de La Unión Mendocina (LUM) Gustavo Scanio y Jorge Difonso.

Los diputados ausentes fueron Edgardo Civit Evans, Gabriela Lizana y Silvina Gómez.

La acusación quedó desestimada

Con el rechazo de la Cámara baja, el pedido de juicio político quedó cerrado en esta etapa. Según establece la Constitución provincial, si la decisión de Diputados es negativa, la acusación queda de hecho desestimada.