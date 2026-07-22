Javier Milei tuiteó sobre las acusaciones del racismo argentino tras el Mundial

"'Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo, en algún momento de tu vida.'", escribió Milei.

Desde el gobierno nacional aclararon que la intención del jefe de Estado fue desestimar los pronunciamientos que califican a la sociedad argentina como discriminatoria. El referente del Poder Ejecutivo sostuvo que las lecturas realizadas por diversos actores internacionales resultan exageradas y no reflejan la realidad del país ni el espíritu deportivo de los campeones de América, detalló A24.com.

Javier Milei profundizó el debate en redes sociales en rechazo a las acusaciones de racismo contra la Argentina, y también vinculó a una disputa ideológica internacional en la que mencionó al "wokismo" y dentro de esa hipótesis de campaña anti-Argentina, incluyó al "kirchnerismo".

Milei se refirió a esa polémica al repostear otro mensaje del referente libertario y titular de la Fundación Faro -que recauda fondos para la campaña electoral de La Libertad Avanza-, Agustín Laje, quien dijo que "el kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-argentina".

El caso Hebe Casado y los reclamos de Francia

Hace unos días estalló la polémica por un tuit que publicó la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, después del partido entre Francia y Paraguay en el Mundial 2026.

Casado se refirió a la selección francesa como “equipo africano”, negando la nacionalidad francesa de sus jugadores basándose en su color de piel u origen familiar, lo que fue considerado como un discurso discriminatorio.

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, ratificó que la declaró "persona no grata" por no retirar lo que calificó como "declaraciones abiertamente racistas" y aseguró que no puede compartir reuniones de cooperación bilateral con una funcionaria que "hizo declaraciones racistas". Además, sostuvo que "el racismo no es una opinión, es un delito".

La postura de Javier Milei y los debates en el Gabinete

La postura asumida por el mandatario argentino coincidió con días de debate interno dentro del propio oficialismo sobre cómo gestionar la agenda exterior tras la bandera desplegada tras el triunfo contra Inglaterra reivindicando la soberanía argentina de las Islas Malvinas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel había expresado una posición tajante en defensa de los futbolistas, definiendo a la Argentina como un país soberano que no acepta lecciones morales de naciones con pasado colonialista.

El momento más político del Mundial 2026: jugadores de la Selección argentina despliegan una bandera que dice "Las Malvinas son argentinas".

Sin embargo, las declaraciones de la vicepresidenta causaron cierta incomodidad en la Cancillería, lo que derivó en gestiones de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para calmar el escenario con la Embajada de Francia.

Pese a estos movimientos diplomáticos, las recientes publicaciones del presidente Javier Milei ratificaron que el oficialismo mantendrá una línea de rechazo a cualquier tipo de condena internacional contra los integrantes del seleccionado.

Figuras internacionales que se sumaron a la polémica

Diversas personalidades del cine, la música y las redes sociales de gran influencia internacional amplificaron la narrativa en contra del país:

Samuel Jackson : el célebre actor estadounidense calificó públicamente a la Argentina como "el país más racista del mundo" y subió videos pidiendo explícitamente que la gente no apoyara a la Selección albiceleste.

: el célebre actor estadounidense calificó públicamente a la Argentina como "el país más racista del mundo" y subió videos pidiendo explícitamente que la gente no apoyara a la Selección albiceleste. Javier Bardem : el actor español cuestionó duramente el comportamiento de los futbolistas argentinos tras la final mundialista, tildándolos de "tramposos" y vinculando sus críticas con el rechazo a la política exterior del gobierno argentino hacia conflictos internacionales.

: el actor español cuestionó duramente el comportamiento de los futbolistas argentinos tras la final mundialista, tildándolos de "tramposos" y vinculando sus críticas con el rechazo a la política exterior del gobierno argentino hacia conflictos internacionales. Pedro Pascal : el actor chileno-estadounidense interactuó activamente en redes dándole "me gusta" a publicaciones de memes que relacionaban directamente a los argentinos con conductas racistas.

: el actor chileno-estadounidense interactuó activamente en redes dándole "me gusta" a publicaciones de memes que relacionaban directamente a los argentinos con conductas racistas. Rosalía : la cantante española encendió la polémica en vísperas de sus shows en Buenos Aires al republicar un video de Mia Kalifa en TikTok que utilizaba su canción "La Perla" para calificar de manera despectiva a los argentinos.

: la cantante española encendió la polémica en vísperas de sus shows en Buenos Aires al republicar un video de Mia Kalifa en TikTok que utilizaba su canción "La Perla" para calificar de manera despectiva a los argentinos. Niall Horan y Patti Smith : el músico británico y la icónica cantante estadounidense se sumaron a las interacciones en redes celebrando la derrota argentina o apoyando discursos críticos hacia el país.

: el músico británico y la icónica cantante estadounidense se sumaron a las interacciones en redes celebrando la derrota argentina o apoyando discursos críticos hacia el país. La discusión escaló a tal nivel que llegó al propio Congreso de los Estados Unidos. La congresista demócrata por Texas, Jazmine Crockett, afirmó durante una audiencia pública sobre desigualdad que el rechazo mundial hacia el equipo argentino en la final de la Copa del Mundo se debía a la "historia racista" de la Argentina, citando políticas históricas de blanqueamiento demográfico del siglo XIX.

Fuentes: A24.com, Red X, Archivo Diario UNO.