Crece el escándalo con Rosalía en Argentina: qué pasó y por qué hay fanáticos que le hicieron la cruz

El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

Rosalía y un escándalo gigante

En dicho video, Khalifa celebraba la derrota del equipo de Lionel Scaloni al ritmo de la música de la española, acompañada de una provocadora frase: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

En España, el término "perla" se utiliza de forma coloquial e irónica para catalogar a alguien como poco confiable o problemático, un guiño interpretado de forma unánime en el sur del continente como una burla directa y una chicana innecesaria hacia la Selección argentina y su hinchada.

Rosalía y el repudio masivo: “Que el Arena esté vacío”

La reacción del público de Argentina no se hizo esperar y las redes sociales se inundaron de mensajes de indignación contra Rosalía.

Miles de fanáticos que habían agotado las localidades para los múltiples conciertos que la artista tiene agendados en el Movistar Arena de Buenos Aires sintieron la acción como una falta de respeto imperdonable, considerando el fervor y el apoyo incondicional que la cantante siempre recibió en el país.

En cuestión de horas, plataformas y redes comenzaron a poblarse de publicaciones de seguidores autoconvocados poniendo a la venta sus entradas a precio de costo o impulsando abiertamente un boicot bajo consignas tajantes:

“Vendo entradas al mismo precio que las compré. No me gustó para nada que Rosalía se burle de la Argentina”, rezaba uno de los tantos avisos virales.

“Rosalía publicando cosas antiargentina a un mes de sus shows. Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío”, sentenció otro usuario indignado.

Comunicado de los fanáticos de Rosalía en Argentina

En medio del enojo que despertó la cantante Rosalía, su club de fanáticos argentinos se volcó a su perfil oficial (@motomamis.arg) que actualmente reúne 134 mil seguidores- para expresar su postura sobre la polémica generada por el posteo con el que interactuó Rosalía y que horas más tarde terminó eliminando de su perfil oficial de TikTok.

"A nuestra comunidad: Queremos tomarnos un momento para hablar sobre la situación que se generó en las últimas horas", fue la frase que abrió el comunicado en la red social.

En ese contexto, las fanáticas de Rosalía, autodenominadas "Motomamis", compartieron sus opiniones sobre las reacciones divididas que provocó el gesto de la artista.