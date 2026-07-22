Crece el escándalo con Rosalía en Argentina: qué pasó y por qué hay fanáticos que le hicieron la cruz

Luego de lo que significó la emocionante final del Mundial de Fútbol, en la cual la Selección argentina perdió ante España en tiempo suplementario, muchas heridas aún están sangrando. Con ese contexto, la cantante española Rosalía quedó en el centro de la polémica al realizar un posteo en contra de la Scaloneta que terminó en escándalo.
Muchos no saben qué fue lo que pasó con la estrella Rosaría. Lo ciertos es que el origen de la tormenta, que incluyó chicanas en las redes sociales y una polémica que escaló a niveles mayúsculos, se desató cuando la cantante compartió inicialmente una imagen suya envuelta en la bandera de su país celebrando el campeonato.
Sin embargo, el límite de la paciencia de los seguidores de Argentina se cruzó cuando Rosalía decidió repostear en TikTok un video de la influencer Mia Khalifa.
Rosalía y un escándalo gigante
En dicho video, Khalifa celebraba la derrota del equipo de Lionel Scaloni al ritmo de la música de la española, acompañada de una provocadora frase: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.
En España, el término "perla" se utiliza de forma coloquial e irónica para catalogar a alguien como poco confiable o problemático, un guiño interpretado de forma unánime en el sur del continente como una burla directa y una chicana innecesaria hacia la Selección argentina y su hinchada.
Rosalía y el repudio masivo: “Que el Arena esté vacío”
La reacción del público de Argentina no se hizo esperar y las redes sociales se inundaron de mensajes de indignación contra Rosalía.
Miles de fanáticos que habían agotado las localidades para los múltiples conciertos que la artista tiene agendados en el Movistar Arena de Buenos Aires sintieron la acción como una falta de respeto imperdonable, considerando el fervor y el apoyo incondicional que la cantante siempre recibió en el país.
En cuestión de horas, plataformas y redes comenzaron a poblarse de publicaciones de seguidores autoconvocados poniendo a la venta sus entradas a precio de costo o impulsando abiertamente un boicot bajo consignas tajantes:
“Vendo entradas al mismo precio que las compré. No me gustó para nada que Rosalía se burle de la Argentina”, rezaba uno de los tantos avisos virales.
“Rosalía publicando cosas antiargentina a un mes de sus shows. Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío”, sentenció otro usuario indignado.
Comunicado de los fanáticos de Rosalía en Argentina
En medio del enojo que despertó la cantante Rosalía, su club de fanáticos argentinos se volcó a su perfil oficial (@motomamis.arg) que actualmente reúne 134 mil seguidores- para expresar su postura sobre la polémica generada por el posteo con el que interactuó Rosalía y que horas más tarde terminó eliminando de su perfil oficial de TikTok.
"A nuestra comunidad: Queremos tomarnos un momento para hablar sobre la situación que se generó en las últimas horas", fue la frase que abrió el comunicado en la red social.
En ese contexto, las fanáticas de Rosalía, autodenominadas "Motomamis", compartieron sus opiniones sobre las reacciones divididas que provocó el gesto de la artista.
En pocas palabras
- Rosalía: la cantante española generó polémica tras repostear un video que se interpretó como una burla a la Selección argentina tras perder la final del Mundial.
- Repercusiones: fanáticos argentinos expresaron su indignación en redes sociales, llegando a poner en venta sus entradas para los próximos shows de la artista en Buenos Aires.
- Comunicado de fans: el club de fans oficial de Rosalía en Argentina emitió un comunicado para abordar la situación y las opiniones divididas dentro de la comunidad.