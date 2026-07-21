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La Expo Rural 2026 abrió sus puertas con la expectativa puesta en la visita de Javier Milei

El predio de Palermo recibe a la 138° edición del evento del campo. Tras el reclamo de eliminar retenciones, el sector espera el discurso del Presidente

Federico Zalazar
Por Federico Zalazar [email protected]
Con la expectativa por la visita de Milei, la Expo Rural 2026 abrió sus puertas en Palermo.

Con la expectativa por la visita de Milei, la Expo Rural 2026 abrió sus puertas en Palermo.

Ya está en marcha la 138º edición de la histórica Expo Rural en el predio ferial de Palermo. Bajo el lema "El campo nos une", la gran muestra agropecuaria abrió sus puertas y se extenderá hasta el domingo 26 de julio.

Durante estas jornadas, el evento despliega su clásica exhibición con más de 4.500 animales en pista, maquinaria agrícola de última generación, más de 400 stands comerciales y una amplia variedad de propuestas gastronómicas y culturales pensadas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

El sector agropecuario se re&uacute;ne para mostrar su potencial, mientras suma pedidos de financiamiento y la baja total de las retenciones.

El sector agropecuario se reúne para mostrar su potencial, mientras suma pedidos de financiamiento y la baja total de las retenciones.

El reclamo por las retenciones

Más allá de su atractivo como paseo familiar y vidriera tecnológica, la muestra vuelve a posicionarse como el centro neurálgico del debate político y económico nacional. Todas las miradas de la dirigencia productiva están puestas en el acto oficial de clausura del próximo domingo, donde se aguarda con fuerte expectativa la presencia y el discurso del presidente Javier Milei frente a las tribunas del predio ferial.

Expectativa en la Expo Rural por la presencia y las definiciones de Javier Milei.

Expectativa en la Expo Rural por la presencia y las definiciones de Javier Milei.

En este marco, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, valoró los canales de diálogo fluidos que la entidad mantiene con los funcionarios de la administración nacional. Sin embargo, no dudó en remarcar que la eliminación total de los derechos de exportación sigue siendo la demanda prioritaria e impostergable del campo.

Según los dirigentes, llevar las retenciones al 0% es el paso fundamental para devolverle rentabilidad al productor y liberar la capacidad exportadora del país.

Los pedidos del sector para volver a crecer

Al reclamo histórico por el esquema tributario, la cúpula agropecuaria sumó la urgencia de resolver fallas estructurales que arrastra la producción. Entre los puntos más críticos señalaron el deterioro de la infraestructura vial, los elevados costos de la logística del transporte y el peso de la presión fiscal provincial y municipal, factores que alimentan el denominado "costo argentino" y restan competitividad a la producción nacional frente a otros mercados globales.

La dirigencia del campo insiste en eliminar retenciones y espera gestos del gobierno nacional.

La dirigencia del campo insiste en eliminar retenciones y espera gestos del gobierno nacional.

Por último, los referentes del sector subrayaron que la reactivación plena de la actividad requiere de un acceso fluido a financiamiento con tasas de interés acordes a la realidad del negocio.

Para los productores, contar con créditos previsibles resulta una herramienta indispensable para renovar equipamiento, encarar inversiones de largo plazo y volver a planificar campañas agrícolas con un horizonte claro y estable.

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