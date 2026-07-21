Ya está en marcha la 138º edición de la histórica Expo Rural en el predio ferial de Palermo. Bajo el lema "El campo nos une", la gran muestra agropecuaria abrió sus puertas y se extenderá hasta el domingo 26 de julio.
La Expo Rural 2026 abrió sus puertas con la expectativa puesta en la visita de Javier Milei
El predio de Palermo recibe a la 138° edición del evento del campo. Tras el reclamo de eliminar retenciones, el sector espera el discurso del Presidente
Durante estas jornadas, el evento despliega su clásica exhibición con más de 4.500 animales en pista, maquinaria agrícola de última generación, más de 400 stands comerciales y una amplia variedad de propuestas gastronómicas y culturales pensadas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.
El reclamo por las retenciones
Más allá de su atractivo como paseo familiar y vidriera tecnológica, la muestra vuelve a posicionarse como el centro neurálgico del debate político y económico nacional. Todas las miradas de la dirigencia productiva están puestas en el acto oficial de clausura del próximo domingo, donde se aguarda con fuerte expectativa la presencia y el discurso del presidente Javier Milei frente a las tribunas del predio ferial.
En este marco, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, valoró los canales de diálogo fluidos que la entidad mantiene con los funcionarios de la administración nacional. Sin embargo, no dudó en remarcar que la eliminación total de los derechos de exportación sigue siendo la demanda prioritaria e impostergable del campo.
Según los dirigentes, llevar las retenciones al 0% es el paso fundamental para devolverle rentabilidad al productor y liberar la capacidad exportadora del país.
Los pedidos del sector para volver a crecer
Al reclamo histórico por el esquema tributario, la cúpula agropecuaria sumó la urgencia de resolver fallas estructurales que arrastra la producción. Entre los puntos más críticos señalaron el deterioro de la infraestructura vial, los elevados costos de la logística del transporte y el peso de la presión fiscal provincial y municipal, factores que alimentan el denominado "costo argentino" y restan competitividad a la producción nacional frente a otros mercados globales.
Por último, los referentes del sector subrayaron que la reactivación plena de la actividad requiere de un acceso fluido a financiamiento con tasas de interés acordes a la realidad del negocio.
Para los productores, contar con créditos previsibles resulta una herramienta indispensable para renovar equipamiento, encarar inversiones de largo plazo y volver a planificar campañas agrícolas con un horizonte claro y estable.