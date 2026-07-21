La Expo Rural 2026 abrió sus puertas con la expectativa puesta en la visita de Javier Milei

Expectativa en la Expo Rural por la presencia y las definiciones de Javier Milei.

En este marco, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, valoró los canales de diálogo fluidos que la entidad mantiene con los funcionarios de la administración nacional. Sin embargo, no dudó en remarcar que la eliminación total de los derechos de exportación sigue siendo la demanda prioritaria e impostergable del campo.

Según los dirigentes, llevar las retenciones al 0% es el paso fundamental para devolverle rentabilidad al productor y liberar la capacidad exportadora del país.

Los pedidos del sector para volver a crecer

Al reclamo histórico por el esquema tributario, la cúpula agropecuaria sumó la urgencia de resolver fallas estructurales que arrastra la producción. Entre los puntos más críticos señalaron el deterioro de la infraestructura vial, los elevados costos de la logística del transporte y el peso de la presión fiscal provincial y municipal, factores que alimentan el denominado "costo argentino" y restan competitividad a la producción nacional frente a otros mercados globales.

La dirigencia del campo insiste en eliminar retenciones y espera gestos del gobierno nacional.

Por último, los referentes del sector subrayaron que la reactivación plena de la actividad requiere de un acceso fluido a financiamiento con tasas de interés acordes a la realidad del negocio.

Para los productores, contar con créditos previsibles resulta una herramienta indispensable para renovar equipamiento, encarar inversiones de largo plazo y volver a planificar campañas agrícolas con un horizonte claro y estable.