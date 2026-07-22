La COVIAR salió al cruce de la desregulación de Sturzenegger: "Van a mezclar vino importado con el nuestro"

Fabián Ruggeri, presidente de la COVIAR, cuestionó el anteproyecto de ley de Sturzenegger y lo calificó de nocivo para la industria vitivinícola. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Todos los sobrestocks que haya en el mundo van a venir a parar acá. No vamos a poder regular nunca más el mercado", se quejó Ruggeri.

Pero además, rescató que si eso ocurre se eliminaría la posibilidad de hacer una trazabilidad de esos vinos.

Y reforzó su planteo comparando cómo funciona la industria vitivinícola con otras producciones agrícolas: "Esto no es un commodity. Podés mezclar un trigo con otro trigo y no pasa nada. Los vinos tienen identidad, tienen cultura, tienen personalidad, tienen gente atrás, tienen familias", afirmó.

Cambia la esencia del vino

Si bien la jugada de Sturzenegger aún es un anteproyecto, la COVIAR puso la lupa en la nueva definición legal de vino que incluye.

Es que, según Ruggeri, la propuesta del ministro de Milei supone que la elaboración del vino dejaría de estar vinculada exclusivamente a la fermentación del jugo de uva recién molida para permitir la utilización de mostos.

Por tanto, avanzaría con nuevas formas de elaboración que hoy no están permitidas. "Cambia sustancialmente todo el concepto. Voy a poder hacer vino con un mosto sulfitado o con un mosto concentrado rehidratado. Cambia totalmente el concepto de lo que es el vino", explicó.

Los cambios que impone Sturzenegger al vino

El anteproyecto de ley por el que el ministro de Desregulación -esta vez por la vía legislativa- vuelve a la carga no sólo apunta contra el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) que es el que sostiene a la COVIAR, sino que también embiste contra la entidad en sí.

Según el borrador del megaproyecto de más de 100 páginas, se deroga la Ley 25.849, que dio origen a la COVIAR y estableció los cuestionados aportes obligatorios. El texto dispone, además, que la corporación deberá presentar un informe de cierre, rendir cuentas y proceder a su liquidación.

En otro punto que promete generar polémica, el anteproyecto establece que los fondos remanentes de la COVIAR pasarán al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que recientemente incrementó un 90% los aranceles por los análisis que realiza durante la elaboración del vino.

El anteproyecto todavía debe superar los filtros del Poder Ejecutivo antes de llegar al Congreso. Además de eliminar la COVIAR, la iniciativa modifica de manera simultánea normas vinculadas con actividades profesionales, sectores productivos, comercio, transporte, servicios financieros y organismos de promoción sectorial.