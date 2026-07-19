Inglaterra vs. Argentina y Cornejo vs. Hebe: los mejores partidos del Mundial

La moral y la ética en las redes sociales suelen tener un papel muy secundario, casi inexistente. Valen las pulsiones, lo primero que se te viene a la cabeza, más si se trata de pasiones irracionales como el fútbol: eso son las redes.

A propósito: ¿“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” escrito con un fibrón en una sábana es “político” y presidentes de naciones en las gradas cantando un himno con su bandera detrás, no? Quizás para la FIFA es “político” lo que incomoda y no lo otro, hegemonía pura.

Que hablen, aunque sea mal

Oscar Wilde, a quien hoy podríamos llamar influencer, inmortalizó la idea de que “no importa si bien o mal, lo importante es que hablen”. De Casado se habló tanto que hasta la Embajada de Francia en Argentina tomó el guante y declaró a la vicegobernadora “persona no grata para ese país”.

Sobreactúa el embajador -más allá de los excesos verbales de Casado-. Francia mantuvo una posición colonial sobre África a quien esclavizó por siglos y gracias a ese continente tiene una de las reservas de oro más importantes del mundo, reserva que el país del embajador nunca estuvo dispuesto a devolver.

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, y el subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, José María Videla Sáenz, quien le llevó una carta de Alfredo Cornejo.

Sus propios actos han sido discriminatorios con los africanos a lo largo de la historia. Recomiendo la película “La batalla de Argel” para algún día de poco fútbol y mucho frío.

“Allons enfants de la Patrie”

De todas formas, a la bandera tricolor europea dueña de la Torre Eiffel y donde se producen los perfumes más finos del mundo, salieron a bancarla, además del gobernador, muchos legisladores y abogados leguleyos poco sensibles con el dolor real que ese país ha causado en millones de africanos, pero muy preocupados por “los negocios” con esa República, asumiendo así su defensa por tratarse de una Nación diplomática y elegante como pocas.

No estaría mal aclarar que mi postura crítica con Francia tiene raíces en mi propia familia en parte descendiente de ese pueblo. Plus a mi favor al momento de problematizar su conducta prolija diplomáticamente pero displicente con el padecimiento africano hasta nuestros días. Digamos todo.

A la selección de Francia, Hebe Casado la calificó "africana".

Hebe hace la gran Bullrich

Casado no tiene mucho para perder caminando por una cornisa al borde del racismo, los propios no la reconocen y La Libertad Avanza todavía no la ficha como afiliada. Mientras tanto el algoritmo la premia por su diatriba buscaboca llevando su mensaje a la expansión total posicionándolo como uno de los más buscados por los navegantes politizados de las redes en esos días.

La vicegobernadora es una de las figuras más conocidas de la política mendocina, su estilo bravucón la posicionó sin invertir un solo peso: el juego es la polémica, generar conversación y así aumentar su propio reconocimiento.

Y a esta altura eso ya se le fue de las manos a Cornejo. De hecho Casado siguió tuiteando –e ironizando- después de la soltada de mano del gobernador como si nada hubiese pasado.

El amor del Alfredo por la Hebe

Cornejo eligió a Casado como su vice en 2023 para sorpresa de casi todos los referentes radicales, filoradicales, PRO, libertarios y otras yerbas no peronistas que ni siquiera sabían quién era la médica sanrafaelina.

Entonces, si Casado no tenía volumen político ni arrastraba grandes multitudes detrás de su figura, ¿por qué la eligió Cornejo? Simple, la eligió porque tenía un estilo muy distinto al resto de los dirigentes abúlicos en épocas de Javier Milei: escándalos, bravuconadas, al hueso, picante y otras cosas propias del estilo redes.

Cornejo quiere PASO y Milei no

Cornejo dejará su cargo de gobernador en diciembre de 2027, eso ya lo saben hasta los pibes que van al jardín de infantes, algo que no le pasa al presidente que tiene al menos una vida latente más allá de que logre la reelección o no.

Hebe Casado, Javier Milei y Alfredo Cornejo.

Esa situación de pato rengo obliga inteligentemente a Cornejo a hacerle creer a cada uno de los suyos que aspiran a sucederlo que es “el mejor” y que solo una interna podría dirimir a cuál de ellos en realidad prefiere. Eso hace que todos le respondan hasta el último día y esperen la bendición que nunca llegará porque serán las PASO las que lo resuelvan.

Todo lo contrario de lo que le pasa a Milei que tiene a Patricia Bullrich al acecho y podría desafiarlo, algo que sería catastrófico para los planes del presidente. Milei necesita que las PASO no existan en la Nación para poder ordenar él y su hermana las cosas con mano de hierro. Sigan comprando maíz para pochoclo.