Tras el recambio legislativo, todos los radicales que dejaron sus bancas se reubicaron en el Estado

Estos se suman a los legisladores que tenían “empleos reservados” en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y a quienes lograron nuevas bancas en la Legislatura o en los concejos deliberantes.

Los últimos cargos creados a medida de legisladores radicales

A través del decreto Nº 1.009, fechado el 22 de mayo, Cornejo autorizó la creación de dos cargos Clase 075 como asesores del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, de Natalio Mema. Aquí recalaron Diumenjo y Dalmau.

Más adelante, el 1 de julio, el gobernador firmó el decreto Nº 1.308 que suprimió un cargo existente y creó uno nuevo Clase 076 para designar a Floridia como directora de Gestión de Control de Recursos Humanos, también dentro del Ministerio de Gobierno de Mema.

Otros cargos creados para legisladores radicales

Con anterioridad a la publicación de estas normas en el Boletín Oficial, se conocía la incorporación al Gobierno de la ex diputada Díaz, con la categoría de asesora de Gabinete en la Subsecretaría de Deportes y la de Valdez, que fue designada como coordinadora del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA Sur).

Giuliana Díaz.

También el nombramiento de Zlobec como coordinadora de Juntas de Educación, y el de Sabadín como asesora en el Ministerio de Energía y Ambiente, de Jimena Latorre.

El ex diputado provincial Jorge López, en tanto, pasó a formar parte del directorio del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP). En este caso, su cargo -como el del resto de las nuevas autoridades- fue propuesto por Cornejo y aprobado por el Senado.

A los beneficiados con nuevos cargos se sumó el ex concejal Carlos Sala. El histórico radical de Luján de Cuyo es ahora asesor de la Gobernación y cumple funciones como director de Relaciones Municipales.

Legisladores con situación resuelta

Son 20 en total los legisladores radicales que finalizaron su mandato el 30 de abril. Con el tiempo, todos lograron resolver la situación.

Evelin Pérez, Daniel Llaver, Martín Kerchner y Jésica Laferte siguieron ocupando bancas en la Legislatura; mientras que Cecilia Rodríguez, Ricardo Tribiño y Mario Ana asumieron como concejales en sus departamentos.

Martín Kerchner es uno de los legisladores radicales que renovaron banca. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Claudia Salas, Mauricio Di Césare, Claudia Najul y José Manuel Vilches tenían sus cargos de origen reservados en virtud de la Ley Provincial Nº 5.811, que contempla esa posibilidad cuando un agente pasa a desempeñar una función de mayor jerarquía. Al asumir como legisladores conservaron esos puestos, aunque sin percibir la remuneración correspondiente, y al finalizar sus mandatos se reincorporaron.

De ese modo, Salas y Di Césare retomaron sus horas en la Dirección General de Escuelas (DGE); Vilches volvió a su cargo de escribano actuario en el Poder Judicial; y Najul regresó a su puesto de carrera en el Ministerio de Salud. La ex ministra contó a Diario UNO que actualmente integra el proyecto de digitalización del sistema sanitario, con foco en la automatización de las farmacias hospitalarias.

Por su parte, Abel Freidemberg fue convocado por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, para asumir al frente de la Dirección Regional de Salud de la zona Sur.