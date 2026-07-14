Hebe Casado volvió a tuitear en medio de la polémica por racismo

La publicación en X de Hebe Casado sobre la eliminación de Francia.

Minutos después volvió a provocar y dijo: "Ya no será segundo Francia...".

El nuevo mensaje de Hebe Casado también generó una rápida reacción en las redes sociales, donde numerosos usuarios volvieron a cuestionarla por la polémica con Francia. Entre las respuestas más destacadas hubo fuertes críticas que la calificaron de "racista" y le reprocharon que la provincia tenga una "vicegobernadora racista". Otros le recordaron que debería concentrarse en su gestión y "servir a la región de Mendoza", en lugar de continuar alimentando la controversia en las redes sociales.

El nuevo mensaje llega en plena crisis diplomática

La publicación se conoció cuando todavía continúa la controversia desatada por los tuits de la vicegobernadora tras el partido entre Francia y Paraguay, que derivaron en una dura respuesta del embajador francés en Argentina, Romain Nadal.

El diplomático anunció que Casado fue declarada "persona no grata" por el gobierno francés y cuestionó que nunca retirara ni se disculpara por sus expresiones.

En paralelo, el gobernador Alfredo Cornejo buscó descomprimir el conflicto y envió una carta al embajador en la que ratificó los históricos vínculos entre Mendoza y Francia, al tiempo que aclaró que los dichos de la vicegobernadora correspondían a "expresiones individuales" y no representaban la posición institucional de la provincia.

Casado mantiene el tono de sus publicaciones

Lejos de bajar el perfil tras la controversia, la vicegobernadora volvió a utilizar sus redes sociales para referirse a Francia, esta vez aprovechando la eliminación del seleccionado europeo del Mundial.

El nuevo mensaje se suma a una serie de publicaciones que en los últimos días generaron repercusiones políticas y diplomáticas, además de críticas de distintos sectores por el contenido de sus expresiones.

Noticia en desarrollo...