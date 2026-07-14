El gobernador Alfredo Cornejo buscó poner paños fríos al conflicto diplomático que se generó entre Francia y Mendoza tras la polémica protagonizada por la vicegobernadora Hebe Casado. En una carta enviada al embajador francés en Argentina, Romain Nadal, el mandatario reafirmó los históricos lazos entre ambas comunidades y dejó en claro que las expresiones discriminatorias "no representan el sentir de la comunidad mendocina".
Cornejo tomó distancia de Hebe Casado y salió a recomponer la relación con Francia
El gobernador respondió al diplomático Romain Nadal, rechazó las expresiones discriminatorias que originaron el conflicto y aseguró que "no representan el sentir de la comunidad mendocina"
La misiva fue enviada este martes con motivo del Día Nacional de la República Francesa, pero además respondió a una comunicación previa que el diplomático había remitido el pasado 10 de julio, luego de la controversia que derivó en la declaración de Casado como "persona no grata" por parte de la representación francesa.
En el texto, Cornejo sostuvo que la identidad de Mendoza está "indisolublemente ligada al respeto mutuo y a la hermandad inalterable con el pueblo francés", en un claro intento por preservar la relación institucional con ese país.
Cornejo tomó distancia de las expresiones de Hebe Casado
El punto central de la carta fue el distanciamiento explícito respecto de las declaraciones que originaron el conflicto. La vicegobernadora había escrito en sus cuentas personales que el "equipo africano" estaba "flojo de modales" cuando se refirió a Francia, lo que fue tomado como una ofensa por el país europeo.
Por eso, el gobernador afirmó que las "expresiones individuales y de carácter personal" que atentan contra la diversidad "de ninguna manera representan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio".
Además, remarcó que Mendoza "celebra la riqueza de la convivencia cultural y rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio", en una definición que busca despegar la postura oficial de la Provincia de la expresada por la vicegobernadora.
El objetivo de preservar la relación con Francia
En la carta, entregada por el funcionario José María Videla Sáenz, Cornejo también destacó que los principios de libertad, igualdad y fraternidad constituyen la base de la relación entre Mendoza y Francia y reafirmó la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos institucionales.
El mandatario aseguró que su Gobierno mantiene una "absoluta disposición" para seguir coordinando acciones conjuntas en materia productiva, cultural y académica, además de ratificar el compromiso con los principios constitucionales y diplomáticos compartidos.
La nota concluye con un saludo al embajador Romain Nadal y con el deseo de prosperidad para el pueblo francés, en un nuevo gesto destinado a recomponer la relación tras la crisis diplomática desatada por la polémica de Hebe Casado.
En pocas palabras
- Cornejo se distanció: El gobernador respondió al embajador francés, Romain Nadal, rechazando expresiones discriminatorias.
- Carta diplomática: El mandatario envió una misiva para reafirmar la hermandad entre Mendoza y Francia.
- Rechazo a la discriminación: Las declaraciones de Hebe Casado, según Cornejo, no representan a la comunidad mendocina.