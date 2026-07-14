Cornejo tomó distancia de Hebe Casado y salió a recomponer la relación con Francia

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, y el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz.

Cornejo tomó distancia de las expresiones de Hebe Casado

El punto central de la carta fue el distanciamiento explícito respecto de las declaraciones que originaron el conflicto. La vicegobernadora había escrito en sus cuentas personales que el "equipo africano" estaba "flojo de modales" cuando se refirió a Francia, lo que fue tomado como una ofensa por el país europeo.

El tuit de la polémica.

Por eso, el gobernador afirmó que las "expresiones individuales y de carácter personal" que atentan contra la diversidad "de ninguna manera representan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio".

Además, remarcó que Mendoza "celebra la riqueza de la convivencia cultural y rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio", en una definición que busca despegar la postura oficial de la Provincia de la expresada por la vicegobernadora.

El objetivo de preservar la relación con Francia

En la carta, entregada por el funcionario José María Videla Sáenz, Cornejo también destacó que los principios de libertad, igualdad y fraternidad constituyen la base de la relación entre Mendoza y Francia y reafirmó la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos institucionales.

El mandatario aseguró que su Gobierno mantiene una "absoluta disposición" para seguir coordinando acciones conjuntas en materia productiva, cultural y académica, además de ratificar el compromiso con los principios constitucionales y diplomáticos compartidos.

La nota concluye con un saludo al embajador Romain Nadal y con el deseo de prosperidad para el pueblo francés, en un nuevo gesto destinado a recomponer la relación tras la crisis diplomática desatada por la polémica de Hebe Casado.