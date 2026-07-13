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Guía Michelin distinguió restaurantes de Mendoza y Alfredo Cornejo destacó el crecimiento gastronómico

Alfredo Cornejo celebró las nuevas estrellas, los reconocimientos especiales y aseguró que la provincia se consolida como un destino gastronómico internacional

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Mendoza sumó nuevas Estrellas Michelin y Alfredo Cornejo felicitó a los ganadores. 

Mendoza sumó nuevas Estrellas Michelin y Alfredo Cornejo felicitó a los ganadores. 

El gobernador Alfredo Cornejo celebró las nuevas distinciones que la Guía Michelin otorgó a restaurantes y profesionales de Mendoza y destacó que el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el sector privado permitió consolidar a la gastronomía mendocina entre las más reconocidas del mundo.

A través de sus redes sociales, el mandatario resaltó que, por tercer año consecutivo, la Guía Michelin reconoció a establecimientos de la provincia y afirmó que Mendoza continúa la apuesta al turismo y a la gastronomía como motores de crecimiento económico y generación de empleo.

Tres nuevos restaurantes obtuvieron una Estrella Michelin

El gobernador Alfredo Cornejo afirm&oacute; que Mendoza apuesta al turismo y a la gastronom&iacute;a como motores de crecimiento econ&oacute;mico y generaci&oacute;n de empleo. Imagen de archivo.

El gobernador Alfredo Cornejo afirmó que Mendoza apuesta al turismo y a la gastronomía como motores de crecimiento económico y generación de empleo. Imagen de archivo.

Alfredo Cornejo felicitó a los tres establecimientos mendocinos que este año recibieron por primera vez una Estrella Michelin.

Los nuevos restaurantes distinguidos son Cal, Centauro y La VidA.

Además, Cal obtuvo una Estrella Verde Michelin, un reconocimiento que destaca las prácticas sostenibles de los restaurantes, su filosofía de trabajo, la selección de materias primas, el respeto por la estacionalidad de los productos y el vínculo con los productores locales.

También hubo nuevos restaurantes recomendados

La edición 2026 de la Guía Michelin incorporó además seis nuevos restaurantes mendocinos a la categoría de recomendados.

Los establecimientos destacados son:

  • Antigal Authentic Flavors.
  • Awasi Mendoza.
  • Clos de Chacras.
  • Crux.
  • Diam's.
  • Nube.

Dos profesionales mendocinos recibieron premios especiales

El gobernador también destacó las distinciones individuales que recibieron dos referentes de la gastronomía provincial.

El Michelin Guide Young Chef Award fue otorgado a Enzo González Petra, de 28 años, chef del restaurante Cal, ubicado en Sitio La Estocada.

En tanto, el Michelin Guide Sommelier Award 2026 fue para Camila Torta, responsable de la bodega del restaurante Azafrán.

Los restaurantes que conservaron su estrella

Cornejo también felicitó a los establecimientos mendocinos que mantuvieron una Estrella Michelin en esta edición de la guía.

Ellos son:

  • Angélica Cocina Maestra.
  • Azafrán.
  • Brindillas.
  • Riccitelli.
  • Vigil.
  • Zonda.

"Mendoza sigue apostando al turismo y a la gastronomía como motor de crecimiento y generación de empleo", expresó el gobernador al celebrar los nuevos reconocimientos internacionales para la provincia.

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