Guía Michelin distinguió restaurantes de Mendoza y Alfredo Cornejo destacó el crecimiento gastronómico

Los nuevos restaurantes distinguidos son Cal, Centauro y La VidA.

Además, Cal obtuvo una Estrella Verde Michelin, un reconocimiento que destaca las prácticas sostenibles de los restaurantes, su filosofía de trabajo, la selección de materias primas, el respeto por la estacionalidad de los productos y el vínculo con los productores locales.

También hubo nuevos restaurantes recomendados

La edición 2026 de la Guía Michelin incorporó además seis nuevos restaurantes mendocinos a la categoría de recomendados.

Los establecimientos destacados son:

Antigal Authentic Flavors.

Awasi Mendoza.

Clos de Chacras.

Crux.

Diam's.

Nube.

Dos profesionales mendocinos recibieron premios especiales

El gobernador también destacó las distinciones individuales que recibieron dos referentes de la gastronomía provincial.

El Michelin Guide Young Chef Award fue otorgado a Enzo González Petra, de 28 años, chef del restaurante Cal, ubicado en Sitio La Estocada.

En tanto, el Michelin Guide Sommelier Award 2026 fue para Camila Torta, responsable de la bodega del restaurante Azafrán.

Los restaurantes que conservaron su estrella

Cornejo también felicitó a los establecimientos mendocinos que mantuvieron una Estrella Michelin en esta edición de la guía.

Ellos son:

Angélica Cocina Maestra.

Azafrán.

Brindillas.

Riccitelli.

Vigil.

Zonda.

"Mendoza sigue apostando al turismo y a la gastronomía como motor de crecimiento y generación de empleo", expresó el gobernador al celebrar los nuevos reconocimientos internacionales para la provincia.