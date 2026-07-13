El gobernador Alfredo Cornejo celebró las nuevas distinciones que la Guía Michelin otorgó a restaurantes y profesionales de Mendoza y destacó que el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el sector privado permitió consolidar a la gastronomía mendocina entre las más reconocidas del mundo.
Guía Michelin distinguió restaurantes de Mendoza y Alfredo Cornejo destacó el crecimiento gastronómico
Alfredo Cornejo celebró las nuevas estrellas, los reconocimientos especiales y aseguró que la provincia se consolida como un destino gastronómico internacional
A través de sus redes sociales, el mandatario resaltó que, por tercer año consecutivo, la Guía Michelin reconoció a establecimientos de la provincia y afirmó que Mendoza continúa la apuesta al turismo y a la gastronomía como motores de crecimiento económico y generación de empleo.
Tres nuevos restaurantes obtuvieron una Estrella Michelin
Alfredo Cornejo felicitó a los tres establecimientos mendocinos que este año recibieron por primera vez una Estrella Michelin.
Los nuevos restaurantes distinguidos son Cal, Centauro y La VidA.
Además, Cal obtuvo una Estrella Verde Michelin, un reconocimiento que destaca las prácticas sostenibles de los restaurantes, su filosofía de trabajo, la selección de materias primas, el respeto por la estacionalidad de los productos y el vínculo con los productores locales.
También hubo nuevos restaurantes recomendados
La edición 2026 de la Guía Michelin incorporó además seis nuevos restaurantes mendocinos a la categoría de recomendados.
Los establecimientos destacados son:
- Antigal Authentic Flavors.
- Awasi Mendoza.
- Clos de Chacras.
- Crux.
- Diam's.
- Nube.
Dos profesionales mendocinos recibieron premios especiales
El gobernador también destacó las distinciones individuales que recibieron dos referentes de la gastronomía provincial.
El Michelin Guide Young Chef Award fue otorgado a Enzo González Petra, de 28 años, chef del restaurante Cal, ubicado en Sitio La Estocada.
En tanto, el Michelin Guide Sommelier Award 2026 fue para Camila Torta, responsable de la bodega del restaurante Azafrán.
Los restaurantes que conservaron su estrella
Cornejo también felicitó a los establecimientos mendocinos que mantuvieron una Estrella Michelin en esta edición de la guía.
Ellos son:
- Angélica Cocina Maestra.
- Azafrán.
- Brindillas.
- Riccitelli.
- Vigil.
- Zonda.
"Mendoza sigue apostando al turismo y a la gastronomía como motor de crecimiento y generación de empleo", expresó el gobernador al celebrar los nuevos reconocimientos internacionales para la provincia.