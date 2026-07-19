Cómo se lavan las medias en invierno para que no junten olor a transpiración y mugre

Estos materiales atrapan el calor de la transpiración y la humedad interna del calzado sin dejar que los pies respiren bien. En estas condiciones, no solo se genera mal olor, también crecen bacterias u hongos causantes de esos olores y otros más fuertes.

Evita soquetes con mucho nylon o poliéster.

Opta siempre por tejidos de algodón o fibras naturales que permitan la entrada de aire, se sequen rápido y no retengan el olor. También es importante no dar muchos usos seguidos a las medias sin lavarlas constantemente.

Paso a paso: cómo limpiar las medias en invierno para eliminar la mugre y el olor

Las medias se pueden limpiar de dos formas: a mano o en el lavarropas. Estos dos métodos se pueden combinar y fusionar al realizar un lavado o remojo previo a mano y posteriormente un buen lavado en la máquina.

Para eliminar la mugre y el mal olor de los soquetes en invierno, primero conviene dejarlos en remojo en un poco de agua con vinagre y bicarbonato de sodio. El vinagre es buen neutralizador de olores y el bicarbonato absorbe la humedad. Déjalas por varias horas antes de realizar el lavado en lavarropas.

Realiza un remojo previo con vinagre.

Luego hay que voltear las medias y colocarlas en una bolsa de red para lavarropas para que no se pierdan dentro y para que las telas no se dañen o llenen de pelotitas.

Lo ideal es limpiar las medias con agua tibia o fría y usar un jabón neutro. Evita el suavizante y realiza un lavado corto con un buen centrifugado. El secado de las medias también es importante para evitar que se junte la humedad, por eso lo ideal es dejarlas al sol o en un espacio ventilado y nunca guardarlas si siguen húmedas.