Cómo se lavan las medias en invierno para que no junten olor a transpiración y mugre

En los meses de más frío o invierno y cuando llevamos los pies calzados todo el tiempo, es muy común que las medias tengan olor fuerte o se transpiren más rápido, aunque usemos talco para evitarlo. El olor a humedad o transpiración en las medias puede durar bastante si no se lavan bien y con frecuencia.
Para lavar medias en invierno, hay que pensar en algunos trucos y usar algunos ingredientes naturales que absorban la humedad, ablanden la mugre y eviten que se formen hongos o malos olores en las telas.
Truco de invierno: ¿qué medias son mejores para los meses de frío?
Es importante, antes de saber cómo lavar las medias, tener en cuenta que las telas de los soquetes o medias determinan bastante el mal olor. Algunas telas ventilan mejor o tienen una mejor transpirabilidad. Por lo general, las medias de nylon, poliéster o materiales sintéticos son las que más olor generan.
Estos materiales atrapan el calor de la transpiración y la humedad interna del calzado sin dejar que los pies respiren bien. En estas condiciones, no solo se genera mal olor, también crecen bacterias u hongos causantes de esos olores y otros más fuertes.
Opta siempre por tejidos de algodón o fibras naturales que permitan la entrada de aire, se sequen rápido y no retengan el olor. También es importante no dar muchos usos seguidos a las medias sin lavarlas constantemente.
Paso a paso: cómo limpiar las medias en invierno para eliminar la mugre y el olor
Las medias se pueden limpiar de dos formas: a mano o en el lavarropas. Estos dos métodos se pueden combinar y fusionar al realizar un lavado o remojo previo a mano y posteriormente un buen lavado en la máquina.
Para eliminar la mugre y el mal olor de los soquetes en invierno, primero conviene dejarlos en remojo en un poco de agua con vinagre y bicarbonato de sodio. El vinagre es buen neutralizador de olores y el bicarbonato absorbe la humedad. Déjalas por varias horas antes de realizar el lavado en lavarropas.
Luego hay que voltear las medias y colocarlas en una bolsa de red para lavarropas para que no se pierdan dentro y para que las telas no se dañen o llenen de pelotitas.
Lo ideal es limpiar las medias con agua tibia o fría y usar un jabón neutro. Evita el suavizante y realiza un lavado corto con un buen centrifugado. El secado de las medias también es importante para evitar que se junte la humedad, por eso lo ideal es dejarlas al sol o en un espacio ventilado y nunca guardarlas si siguen húmedas.