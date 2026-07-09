Fin del reinado del ténder: el insólito método para secar la ropa en invierno en departamentos chicos

La idea central de este método es mover el aire alrededor de la ropa para ayudar a que el agua se evapore más rápido. Imagen creada con Gemini.

El secreto de este método está en evitar que el aire quede estancado. El ventilador no tiene que tirar aire caliente: simplemente al mover el aire alrededor de las prendas ayuda a que el agua se evapore más rápido. En algunos casos, también se puede ubicar el ténder cerca de una ventana entreabierta para mejorar la ventilación, y mejor aún si le da sol.

Para quienes viven en departamentos pequeños, esta opción permite tener la ropa concentrada en un solo lugar y no distribuida por toda la casa. Una vez que termina el ciclo de secado, la estructura se puede plegar y guardar detrás de una puerta, dentro de un placard o debajo de la cama.

Otra alternativa es colocar el tender dentro del baño, si tiene extractor, y encenderlo durante el proceso, ya que ayuda a eliminar la humedad acumulada.

Trucos prácticos para secar la ropa en invierno más rápido

Más allá de esta nueva tendencia, existen algunos consejos simples que pueden ayudar a reducir los tiempos de secado durante los meses fríos de invierno.

Separar la ropa : evita amontonar la ropa en el tendedero para que el aire circule mejor, puede acelerar el proceso de secado.

: evita amontonar la ropa en el tendedero para que el aire circule mejor, puede acelerar el proceso de secado. Tender cerca de una ventana: se recomienda colocar el ténder cerca de una ventana o una fuente de ventilación, aunque haga frío, ya que la renovación del aire ayuda a eliminar la humedad.

Doble ciclo de centrifugado: Una de las claves para acelerar el secado comienza con el lavado. Al finalizar el programa habitual del lavarropas, es recomendable programar un segundo centrifugado.

El doble centrifugado del lavarropa elimina una mayor cantidad de agua de las prendas. Imagen: Pexels.