Cuando llega el invierno se hace difícil que la ropa se seque en pocas horas, sobre todo para aquellas personas que viven en departamentos o casas chicas y sin patio. El frío, la falta de sol y la escasa ventilación dificultan el secado natural, por lo que muchos buscan alternativas efectivas para evitar prendas húmedas y el habitual olor a humedad.
Fin del reinado del ténder: el insólito método para secar la ropa en invierno en departamentos chicos
Con el frío del invierno, tener la ropa colgada en living de casa resulta un dolor de cabeza. ¿Cuál es la alternativa cada vez más usada por los argentinos?
Más allá de usar el tradicional ténder, que encima ocupa espacio y termina invadiendo ambientes como el living o la cocina, existe una solución práctica que se ha vuelto muy popular en el último tiempo: armar una habitación/armario secador portátil.
"Armario" para secar para la ropa
La idea se basa en armar una especie de cabina de secado casera, disponiendo un ténder plegable o un perchero en una habitación pequeña o en la zona de lavandería. Se coloca la ropa, dejando espacio entre cada prenda para que pueda circular el aire, y se suma un ventilador cerca para acelerar la evaporación de la humedad.
El secreto de este método está en evitar que el aire quede estancado. El ventilador no tiene que tirar aire caliente: simplemente al mover el aire alrededor de las prendas ayuda a que el agua se evapore más rápido. En algunos casos, también se puede ubicar el ténder cerca de una ventana entreabierta para mejorar la ventilación, y mejor aún si le da sol.
Para quienes viven en departamentos pequeños, esta opción permite tener la ropa concentrada en un solo lugar y no distribuida por toda la casa. Una vez que termina el ciclo de secado, la estructura se puede plegar y guardar detrás de una puerta, dentro de un placard o debajo de la cama.
Otra alternativa es colocar el tender dentro del baño, si tiene extractor, y encenderlo durante el proceso, ya que ayuda a eliminar la humedad acumulada.
Trucos prácticos para secar la ropa en invierno más rápido
Más allá de esta nueva tendencia, existen algunos consejos simples que pueden ayudar a reducir los tiempos de secado durante los meses fríos de invierno.
- Separar la ropa: evita amontonar la ropa en el tendedero para que el aire circule mejor, puede acelerar el proceso de secado.
- Tender cerca de una ventana: se recomienda colocar el ténder cerca de una ventana o una fuente de ventilación, aunque haga frío, ya que la renovación del aire ayuda a eliminar la humedad.
- Doble ciclo de centrifugado: Una de las claves para acelerar el secado comienza con el lavado. Al finalizar el programa habitual del lavarropas, es recomendable programar un segundo centrifugado.
- Colocar prendas cerca de una fuente de calor moderada: situar la ropa mojada cerca, pero no encima, de estufas, radiadores o calefactores puede aportar calor suficiente para acortar los tiempos de secado.