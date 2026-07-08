Prometió el secador de ropa del futuro por energía solar, pero lo que llegó en la caja indignó a todos

Cuando la ola de denuncias e indignación llegó a las autoridades y a los medios de comunicación, Comisar se defendió con una audacia asombrosa. Argumentó que, técnicamente, no había mentido: el sol y el viento son fuentes de energía natural que secan la ropa. Según él, su publicidad era rigurosamente exacta.

La caja contenía un par de broches de madera y una soga para colgar la ropa.

A pesar de su retórica ingeniosa, la justicia estadounidense no compartió su definición de creatividad comercial. El caso sentó un precedente en los tribunales sobre los límites de la publicidad engañosa. Con los años, el historial delictivo de este hombre sumó otros fraudes con métodos similares, y se hizo conocido nada menos que ante el FBI.

Un antecedente que endureció las normativas

Esta célebre estafa sigue siendo un caso de estudio obligatorio. Como destaca el archivo histórico del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) de Estados Unidos, los fraudes por correo de finales del siglo XX obligaron a endurecer las normativas de protección al consumidor.