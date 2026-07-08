Si tenés un limón seco en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

El limón es una estrella en esta época y lo más común es comprarlos para guardar, pero suele pasar que se secan y ya no tienen ninguna función, por ende, se tiran. Sin embargo, pocos saben que igual concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente.

No tires el limón que se secó, reutilízalo.

De hecho, hay muchas frutas o verduras que siguen teniendo beneficios aunque se sequen o ya se hayan usado. En el caso del limón, sigue aportando beneficios, por lo que reutilizarlo aunque esté seco es importante. Pero además de eso, reutilizarlo ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.