Si tenés un limón seco en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Cada vez más personas descubren que lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso valioso en la cocina y el hogar. Ese limón que se secó, por ejemplo, esconde propiedades nutritivas y usos sorprendentes que pocos conocen. Sin duda son un tesoro para aprovechar.
El limón es una estrella en esta época y lo más común es comprarlos para guardar, pero suele pasar que se secan y ya no tienen ninguna función, por ende, se tiran. Sin embargo, pocos saben que igual concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente.
De hecho, hay muchas frutas o verduras que siguen teniendo beneficios aunque se sequen o ya se hayan usado. En el caso del limón, sigue aportando beneficios, por lo que reutilizarlo aunque esté seco es importante. Pero además de eso, reutilizarlo ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.
Por qué el limón seco sigue siendo un tesoro
El limón seco aún posee varias cualidades que las convierten en un recurso útil:
- Contienen calcio y potasio.
- Su vitamina C refuerza el sistema inmunológico.
- Su fibra ayuda a reducir la inflamación y mantiene el metabolismo funcionando bien.
- La cáscara del limón sigue teniendo propiedades antivirales para prevenir la gripe.
- Cuando el limón se seca, es ideal para la limpieza de la casa.
- El ácido cítrico del limón es clave para limpiar y desinfectar.
Reciclaje: qué hacer con ese limón seco
Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta un limón (aunque esté seco) en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué uso puedes darle. Primero, ayuda a eliminar olores en la heladera si lo pones en un recipiente. Si hierves el limón seco en agua, ese líquido es un limpiador natural para superficies.
El ácido cítrico que aún contiene el limón ayuda a aflojar la suciedad o grasa pegada a algún objeto y, además, elimina olores en los tachos de basura. Por último, puedes cortarlo en rodajas y usarlo para agregarlo a la yerba del mate y que tenga gusto a limón.