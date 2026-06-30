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Cómo hacer Budín de limón casero: la receta riquísima y fácil con 6 ingredientes simples

El budín de limón glaseado es una de las recetas más fáciles para preparar en casa. Lleva pocos ingredientes y es para todos los gustos

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Budín de limón glaseado, la receta fácil paso a paso.

Budín de limón glaseado, la receta fácil paso a paso.

El budín de limón es una de las recetas tradicionales de la pastelería argentina, ya que se prepara con ingredientes básicos y es una opción que le gusta a grandes y chicos. Ideal para la merienda, se destaca por su sencillez, aroma y textura húmeda.

Con huevos, harina, azúcar, aceite y limón, este budín se destaca por su miga suave y liviana. Además, la ralladura le aporta frescura y un sabor más intenso sin necesidad de sumar demasiada acidez a la receta. También te dejamos la preparación del glaseado, paso a paso.

Receta para hacer budín de limón glaseado

Ingredientes:

  • 3 huevos
  • 2 tazas de harina leudante
  • 1 taza de azúcar
  • 1 taza de aceite neutro
  • Ralladura y jugo de 1 limón
  • 1 cdta. de polvo de hornear

Cómo preparar un budín de limón: receta, paso a paso

  1. Para empezar, en un bol grande, coloca los huevos con el azúcar y bate con varillas hasta obtener una textura espesa. Agrega el aceite y sigue batiendo. También, suma la ralladura y el jugo de limón. Combina bien.
  2. Luego, tamiza una taza de harina con el polvo de hornear e incorpora a la mezcla anterior con movimientos envolventes, con la ayuda de una espátula. Añade la segunda taza de harina y vuelve a realizar movimientos envolventes.
  3. Finalmente, vuelca la mezcla en una budinera enmantecada y enharinada y lleva el budín de limón a la parte media del horno precalentado. Cocina por 30 minutos.

Receta del glaseado de limón para budines

Ingredientes:

  • 250 g de azúcar impalpable
  • Leche, c/n
  • 1 cda. de jugo y ralladura de limón

Procedimiento:

  1. Primero, en un recipiente pequeño, mezcla azúcar impalpable con un poco de leche hasta lograr una consistencia espesa.
  2. Luego, suma una cucharada de jugo de limón hasta lograr una textura consistente pero fluida.
  3. Cuando el budín o tu torta salga del horno, cubre con el glaseado de limón y espolvorea ralladura por encima.

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