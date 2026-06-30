La palta es protagonista de desayunos, ensaladas y meriendas. Pero lo que muchos desconocen es que cuando no se consume a tiempo y se oxida, solemos tirarla a la basura sin pensarlo. Pero en realidad ese aguacate todavía sirve y puede ser un pequeño tesoro práctico y útil dentro de la casa.
Si tenés una palta negra o aguacate oxidado en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven
Si compraste palta en la verdulería y te olvidaste una en el cajón de la heladera, probablemente se puso negra u oxidada. Si te pasó, no la tires, son un tesoro
El aguacate es la fruta estrella de siempre y lo más común es retirar la cáscara, su carozo y descartarla, igual que cuando se oxida. Sin embargo, cuando se "pone negra" sigue concentrando gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden recuperarse y aprovecharse fácilmente. De hecho, hay muchos trucos para evitar que esto suceda y gracias al reciclaje, podés evitar tirarla y darle un nuevo uso.
Por qué la palta se oxida y cómo convertirla en un tesoro
De seguro alguna vez te pasó de que compraste paltas, creíste que estaban divinas por fuera y al abrirlas estaban negras. O te olvidaste alguna en el fondo de la heladera y cuando la ves, ya es demasiado tarde para consumirla. Sin duda no hay nada peor. Pero algo que pocos saben es que en realidad el aguacate no está del todo perdido y puede volver a convertirse en un tesoro.
La palta es una fruta que se oxida fácilmente una vez que se corta y entra en contacto con el aire, eso es lo que hace que se ponga la pulpa de color marrón o negro. Esto se debe gracias a que el polifenol oxidasa, una enzima que contiene, reacciona con el oxígeno del aire para producir este oscurecimiento. Además, la humedad y el tiempo transcurrido desde que se cortó la palta también afecta a su color.
Cierto es que en la mayoría de los casos, no representa un riesgo para la salud. La palta sigue siendo perfectamente comestible, más aún si le sumas limón, aceite de oliva, la congelas o almacenas apropiadamente. Pero, si no quieres consumirla puedes reciclarla en:
- Tratamiento calmante para ojeras.
- Tratamiento hidratante para manos y pies.
- Mascarillas faciales.
- Exfoliante natural.
- Mascarilla capilar.
- En la jardinería puede usarse como fertilizante casero o compost.
- Podés usarlo para alejar insectos como hormigas y pulgones.
Mi truco para congelar aguacate y tener a mano siempre que lo necesites
Si te pasa que siempre se te pone marrón la palta, tenés que evitarlo desde el principio, ya que tiende a oxidarse y ponerse marrón con el tiempo. Para evitar esto y mantenerla podés envolverla y meterla al congelador en la forma que desees.
Luego añadí una pequeña cantidad de jugo de limón. Este paso es clave para evitar que se ponga marrón nuevamente tras descongelarlo.