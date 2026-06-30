Si tenés una palta negra o aguacate oxidado en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

La palta es una fruta que se oxida fácilmente una vez que se corta y entra en contacto con el aire, eso es lo que hace que se ponga la pulpa de color marrón o negro. Esto se debe gracias a que el polifenol oxidasa, una enzima que contiene, reacciona con el oxígeno del aire para producir este oscurecimiento. Además, la humedad y el tiempo transcurrido desde que se cortó la palta también afecta a su color.

Cierto es que en la mayoría de los casos, no representa un riesgo para la salud. La palta sigue siendo perfectamente comestible, más aún si le sumas limón, aceite de oliva, la congelas o almacenas apropiadamente. Pero, si no quieres consumirla puedes reciclarla en:

Tratamiento calmante para ojeras.

Tratamiento hidratante para manos y pies.

Mascarillas faciales.

Exfoliante natural.

No tires la palta o aguacate aunque se ponga marrón, puede seguir siendo comestible y sino, puedes usarla en tu rutina de belleza o en jardinería.

Mascarilla capilar.

En la jardinería puede usarse como fertilizante casero o compost.

Podés usarlo para alejar insectos como hormigas y pulgones.

Mi truco para congelar aguacate y tener a mano siempre que lo necesites

Si te pasa que siempre se te pone marrón la palta, tenés que evitarlo desde el principio, ya que tiende a oxidarse y ponerse marrón con el tiempo. Para evitar esto y mantenerla podés envolverla y meterla al congelador en la forma que desees.

Luego añadí una pequeña cantidad de jugo de limón. Este paso es clave para evitar que se ponga marrón nuevamente tras descongelarlo.