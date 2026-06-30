Afganistán atraviesa la peor crisis de derechos para las mujeres en el mundo

Por otro lado, el código de vestimenta de las mujeres ha sido sometido a una normativa extrema. En Afganistán las mujeres deben estar cubiertas desde la cabeza hasta los pies. Aquellas que se atreven a desafiar las reglas impuestas por los talibanes se enfrentan a castigos como azotes, palizas y abusos verbales.

Por otro lado, según la legislación, las voces de las mujeres también se consideran “vicio” cuando son escuchadas en público. Las restricciones respecto a estas establecen que “siempre que una mujer adulta salga de su casa por necesidad, está obligada a ocultar su voz, rostro y cuerpo”.

Los talibanes intensificaron sus ataques sistemáticos generalizados contra los derechos de las mujeres y las niñas. Imagen: Amnistía Internacional.

El nuevo código permite el matrimonio infantil

En mayo de 2026, el régimen Tlibán aprobó un nuevo decreto que, según Amnistía Internacional, facilita y normaliza el matrimonio infantil. Esto permite que los padres, abuelos e incluso otros familiares, puedan acordar el matrimonio de niñas menores de edad y dificulta que ellas puedan oponerse o poner fin a esas uniones.

Uno de los puntos más cuestionados es que el decreto considera que el silencio de una niña después de la pubertad puede interpretarse como un consentimiento para casarse. Para organizaciones de derechos humanos, esto aumenta el rieso de matrimonios forzados, ya que el consentimiento debe ser libre, claro y voluntario.

Las niñas que quieren impugnar el matrimonio enfrentan importantes obstáculos legales. En cambio, los hombres pueden divorciarse de forma unilateral y con muchos menos requisitos, lo que evidencia una profunda desigualdad entre mujeres y varones.