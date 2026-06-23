Bien condimentado: mujeres llevaron un pollo a la comisaría, pero tenía algo oculto dentro

Un insólito episodio tuvo lugar en una comisaría de la zona sur de la Capital de Santiago del Estero. Dos familiares de un hombre procesado por robo calificado quisieron entregarle comida con una sorpresa ilegal.
Cerca de las 21.30, una mujer de 32 años llegó a la dependencia policial junto con una adolescente de 19 años. Ambas, domiciliadas en el barrio Bosco II, llevaban la cena para el interno alojado en las celdas.
Sorpresa en la comisaría
Los efectivos policiales realizaron la requisa obligatoria de los alimentos. Durante ese procedimiento de rutina, revisaron minuciosamente un pollo entero destinado al sujeto.
Allí notaron algo extraño oculto en el interior de la comida. Los agentes extrajeron una bolsa plástica sospechosa de la cavidad del alimento.
Personal especializado acudió al lugar para analizar el paquete encontrado. Las pruebas confirmaron la existencia de 0,96 gramos de cocaína junto con 23,36 gramos de marihuana, por lo cual las drogas fueron secuestradas inmediatamente.
Finalmente, la Fiscalía ordenó la aprehensión de ambas mujeres.