Bien condimentado: mujeres llevaron un pollo a la comisaría, pero tenía algo oculto dentro

Cerca de las 21.30, una mujer de 32 años llegó a la dependencia policial junto con una adolescente de 19 años. Ambas, domiciliadas en el barrio Bosco II, llevaban la cena para el interno alojado en las celdas.

Sorpresa en la comisaría

El pollo tenía un plus escondido dentro. La requisa realizada en la comisaría lo descubrió rápidamente.

Los efectivos policiales realizaron la requisa obligatoria de los alimentos. Durante ese procedimiento de rutina, revisaron minuciosamente un pollo entero destinado al sujeto.