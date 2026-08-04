Qué era el polvo blanco que encontraron en una comisaría e hizo desplegar un importante operativo

Bomberos se hicieron presentes en la comisaría de Los Ángeles.

Qué era el polvo blanco en la comisaría

Una persona fue evacuada en el sitio, pero los funcionarios confirmaron que no había estado expuesta a la sustancia y no fue necesario su traslado a un hospital de Estados Unidos. Si bien no se ordenó una evacuación completa del edificio, algunas áreas fueron temporalmente restringidos como medida de precaución.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) desplegó su equipo de materiales peligrosos para continuar la investigación. Autoridades indicaron que no existía una amenaza activa para el público.

Las imágenes aéreas del operativo en Estados Unidos mostraron camiones de bomberos y vehículos de emergencia estacionados en las inmediaciones. Tras aproximadamente una hora de revisión, según algunas fuentes, el equipo que intervino declaró el edificio seguro y se restableció el acceso público.

La alcaldía emitió un comunicado confirmando el hallazgo de un sobre o bolsa sospechosa con sustancia desconocida en la comisaría. Hasta el momento, no se ha identificado la naturaleza exacta del polvo ni el origen del paquete.

El episodio en Estados Unidos se terminó resolviendo sin consecuencias graves aparentes. Medios locales como KTLA, NBC Los Angeles y Patch cubrieron el operativo en tiempo real, destacando la rapidez de la respuesta y la ausencia de pánico generalizado entre empleados y visitantes de la comisaría ubicada en Los Ángeles.