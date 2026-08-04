El lunes pasado, alrededor del mediodía, una comisaría de Los Ángeles se convirtió en escenario de una investigación de materiales peligrosos tras el hallazgo de una sustancia en polvo blanco.
Qué era el polvo blanco que encontraron en una comisaría e hizo desplegar un importante operativo
Bomberos del Departamento de Los Ángeles llegaron a la comisaría para una investigación química y para montar un importante operativo policial
Empleados reportaron el material dentro de una bolsa sellada en la sala de correo del edificio conocido como City Hall East, que incluso están ubicadas cerca de las oficinas de la alcaldesa Karen Bass.
Bomberos del Departamento de Los Ángeles llegaron al lugar para una investigación química y para montar un importante operativo policial.
Qué era el polvo blanco en la comisaría
Una persona fue evacuada en el sitio, pero los funcionarios confirmaron que no había estado expuesta a la sustancia y no fue necesario su traslado a un hospital de Estados Unidos. Si bien no se ordenó una evacuación completa del edificio, algunas áreas fueron temporalmente restringidos como medida de precaución.
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) desplegó su equipo de materiales peligrosos para continuar la investigación. Autoridades indicaron que no existía una amenaza activa para el público.
Las imágenes aéreas del operativo en Estados Unidos mostraron camiones de bomberos y vehículos de emergencia estacionados en las inmediaciones. Tras aproximadamente una hora de revisión, según algunas fuentes, el equipo que intervino declaró el edificio seguro y se restableció el acceso público.
La alcaldía emitió un comunicado confirmando el hallazgo de un sobre o bolsa sospechosa con sustancia desconocida en la comisaría. Hasta el momento, no se ha identificado la naturaleza exacta del polvo ni el origen del paquete.
El episodio en Estados Unidos se terminó resolviendo sin consecuencias graves aparentes. Medios locales como KTLA, NBC Los Angeles y Patch cubrieron el operativo en tiempo real, destacando la rapidez de la respuesta y la ausencia de pánico generalizado entre empleados y visitantes de la comisaría ubicada en Los Ángeles.