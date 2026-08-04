La Policía de Mendoza, a través de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), desplegó una serie de patrullajes preventivos durante el fin de semana en Tupungato.
Operativos en Tupungato: cayeron desarmando un auto robado y la Policía recuperó cuatro bicicletas
Durante el fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje desplegó tareas preventivas que permitieron detener a tres personas y recuperar vehículos robados
Las intervenciones terminaron con cinco procedimientos exitosos, la recuperación de un automóvil que registraba pedido de secuestro, la incautación de cuatro bicicletas vinculadas a robos previos y la aprehensión de tres personas que quedaron a disposición de la Justicia.
Atrapado mientras desarmaba un auto robado
Uno de los operativos más relevantes tuvo lugar en el interior del barrio El Progreso. Luego de recibir la denuncia por la sustracción de un vehículo, los efectivos policiales montaron un operativo cerrojo en la zona.
Durante la recorrida, los policías sorprendieron en acción a dos hombres que se encontraban desarmando un Renault Clio. Tras la llegada del personal policial, uno de los sospechosos fue aprehendido en el lugar y, al verificar los datos de la unidad, se constató que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo por el delito de hurto simple.
Secuestro de bicicletas denunciadas y más aprehendidos
El resto de los procedimientos se concentró en la recuperación de rodados menores que poseían denuncias por robo. En la intersección de bulevar Güemes y calle Urquiza, el personal identificó a un hombre que trasladaba una bicicleta denunciada horas antes; tras el reconocimiento de la propietaria, el sospechoso fue detenido y el rodado quedó secuestrado.
En un hecho similar en calles Secundino Gómez y Pueyrredón, los efectivos interceptaron a un sujeto que circulaba en una bicicleta sustraída meses atrás y que no pudo acreditar su procedencia, por lo que también terminó a disposición judicial.
Las recorridas de la UEP permitieron incautar otros dos rodados en distintos puntos de Tupungato: uno sobre calle Belgrano Norte y en Cordón del Plata. En ambos casos, las bicicletas coincidían con denuncias previas y quedaron resguardadas para avanzar en las actuaciones correspondientes.
En pocas palabras
- Operativos policiales: se recuperó un auto robado y tres personas fueron aprehendidas en Tupungato.
- Bicicletas secuestradas: la Policía incautó cuatro rodados con denuncias por robo en distintos puntos del departamento.
- Procedimientos exitosos: los operativos se realizaron durante patrullajes preventivos de fin de semana en la zona.