Operativos en Tupungato: cayeron desarmando un auto robado y la Policía recuperó cuatro bicicletas

Durante la recorrida, los policías sorprendieron en acción a dos hombres que se encontraban desarmando un Renault Clio. Tras la llegada del personal policial, uno de los sospechosos fue aprehendido en el lugar y, al verificar los datos de la unidad, se constató que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo por el delito de hurto simple.

El Renault Clio sustraído fue recuperado por la Policía mientras era desarmado en el interior de un barrio de Tupungato

Secuestro de bicicletas denunciadas y más aprehendidos

El resto de los procedimientos se concentró en la recuperación de rodados menores que poseían denuncias por robo. En la intersección de bulevar Güemes y calle Urquiza, el personal identificó a un hombre que trasladaba una bicicleta denunciada horas antes; tras el reconocimiento de la propietaria, el sospechoso fue detenido y el rodado quedó secuestrado.

En un hecho similar en calles Secundino Gómez y Pueyrredón, los efectivos interceptaron a un sujeto que circulaba en una bicicleta sustraída meses atrás y que no pudo acreditar su procedencia, por lo que también terminó a disposición judicial.

Un hombre fue detenido en la esquina de Güemes y Urquiza tras ser interceptado con una bicicleta robada horas antes.

Las recorridas de la UEP permitieron incautar otros dos rodados en distintos puntos de Tupungato: uno sobre calle Belgrano Norte y en Cordón del Plata. En ambos casos, las bicicletas coincidían con denuncias previas y quedaron resguardadas para avanzar en las actuaciones correspondientes.