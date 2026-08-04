Quién es el Padrino, acusado de liderar una narcobanda que ingresaba drogas desde Boliva

El auto que fue detectado trasladando las drogas.

El Padrino que metía drogas desde Bolivia

En la causa también se reveló la actividad entre un proveedor del vecino país sindicado como el Padrino y Wilfredo Villegas, mientras que sus familiares serían los "brazos operativos". A raíz de las tareas de campo e inteligencia, se pudo reconstruir el circuito de la droga.

Luego de su ingreso al país, procedente de la localidad boliviana de Villazón, vecina a La Quiaca, la cocaína era presuntamente acopiada en la localidad de Casira, en la casa de dos de los imputados. Previas negociaciones con compradores del sur del país, la droga era movida hasta Cieneguillas, a pocos kilómetros, a fin de acondicionarla.

Las drogas que le encontraron a la banda del Padrino.

Tras el seguimiento correspondiente, se pudo verificar que el vehículo salió de Casira hacia Cieneguilla, donde ingresó a un taller. Luego, el 18 de julio, salió cargado con la droga en dirección a la ruta 9, y fue detenido en el control de Tres Cruces, donde personal de Gendarmería, ya autorizado judicialmente, procedió a su requisa.

Luego de que un perro antidrogas marcara la parte del torpedo, se descubrieron los paquetes de cocaína. En función de estas evidencias, de los reportes de posicionamiento de los vehículos, de los informes de tareas de campo y las escuchas telefónicas, la fiscalía fundó las imputaciones y el pedido de prisión preventiva, lo que fue convalidado por la magistrada federal.