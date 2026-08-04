Una investigación que se inició meses atrás a partir de un informe donde se reportó la existencia de una banda narcocriminal tuvo grandes golpes en los últimos días. El presunto líder de la organización que ingresaba drogas desde Bolivia, identificado como el Padrino, fue capturado.
Quién es el Padrino, acusado de liderar una narcobanda que ingresaba drogas desde Boliva
Se reveló la actividad entre un proveedor de las drogas desde el vecino país sindicado como el Padrino y un nexo local
En la causa se logró la detención de 5 sospechosos cuando llevaban adelante el transporte de cocaína dentro de un auto Peugeot 408 por Jujuy. Wilfredo Villegas era el líder local de la banda y una hermana suya cumplía un rol de "vocera" ya que era quién le reportaba los movimientos.
A su vez, la pareja de la mujer sería el transportista de las drogas, ya que era quien conducía el vehículo donde se hallaron los estupefacientes.
El Padrino que metía drogas desde Bolivia
En la causa también se reveló la actividad entre un proveedor del vecino país sindicado como el Padrino y Wilfredo Villegas, mientras que sus familiares serían los "brazos operativos". A raíz de las tareas de campo e inteligencia, se pudo reconstruir el circuito de la droga.
Luego de su ingreso al país, procedente de la localidad boliviana de Villazón, vecina a La Quiaca, la cocaína era presuntamente acopiada en la localidad de Casira, en la casa de dos de los imputados. Previas negociaciones con compradores del sur del país, la droga era movida hasta Cieneguillas, a pocos kilómetros, a fin de acondicionarla.
Tras el seguimiento correspondiente, se pudo verificar que el vehículo salió de Casira hacia Cieneguilla, donde ingresó a un taller. Luego, el 18 de julio, salió cargado con la droga en dirección a la ruta 9, y fue detenido en el control de Tres Cruces, donde personal de Gendarmería, ya autorizado judicialmente, procedió a su requisa.
Luego de que un perro antidrogas marcara la parte del torpedo, se descubrieron los paquetes de cocaína. En función de estas evidencias, de los reportes de posicionamiento de los vehículos, de los informes de tareas de campo y las escuchas telefónicas, la fiscalía fundó las imputaciones y el pedido de prisión preventiva, lo que fue convalidado por la magistrada federal.